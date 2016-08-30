Легко ли быть уфимским башкиром?

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о своем детстве.

Я не делаю попытку обобщить и провести подобие социологического анализа. Только ощущения и собственные выводы – прожито достаточно, чтобы уловить общие черты и тенденции.

Из общения в определенных кругах поняла, что для них башкир в Уфе – это вчерашний выходец из деревни, которому круто помогли родственники и земляки в благодатное рахимовское время, живущий в своем отдельном башкирском мирке, полным родово-общинными понятиями, сабантуями и передачами по БСТ. Этот башкир вызывает не самые хорошие ассоциации у небашкир, и, как правило, приходится лично доказывать обратное. А лет пять назад еще и отбиваться от нападок за обязательный башкирский язык в школах, от которого жутко страдали все родители. Было чувство, что если я скажу, что я – башкирка, то тут ж прекращаются все разговоры о рок-музыке, литературе, детях и пр., и в течении энного времени я должна была ответить за всех – от Салавата Юлаева до Муртазы Рахимова.

Но башкиры, как и любая нация, имеет разные слои, и мне хотелось бы выделить из этой общей картинки своих – уфимских башкир.

Под уфимскими башкирами я подразумеваю, в первую очередь, людей своего поколения и старше, из знакомой мне среды – детей деятелей образования, науки и культуры.

В основном, мы - уфимцы первого поколения. Общие черты - наши родители все знают друг друга: в застойное время устроиться в столице было трудно, оставались самые настырные и перспективные, которым позволяли проходить практику в Уфе, оставляли в аспирантуре и пр. Наши родители было очень сплоченны и настроены отстаивать свои права, благодаря чему в столице республики появился сначала первый башкирский детский сад, а затем – первая башкирская школа № 20, знаменитая «двадцатка». Понятно, что в советское время за их якобы «национализм» многие были под колпаком КГБ.

Наши родители, действительно, жили и живут в насыщенном, но своем башкирском мире, а для нас этот мир – большая, но не целая часть нашей жизни.

Несколько слов о «двадцатке». Мы учились там целыми семьями – родные, двоюродные и троюродные, было удивительно встретить там ученика, у которого не было братьев и сестер в других классах. Сюда приезжали учиться со всей Уфы, включая Черниковку, Нижегородку, окрестности города.

Многие вставали в пять утра, чтобы приехать на Центральный рынок – но ехали. В одно время с нами учились дети из башкирского детдома № 8, пока им не построили новое здание.

Представляете, насколько разношерстной была компания! Черниковские пацаны и детдомовцы учили мальчиков из интеллигентных семей приемам запрещенного каратэ, блатным понятиям и заодно - курить. Интеллигентные мальчики закалялись с ними в отчаянных и беспрерывных драках, когда из района «сороковухи» приходили бить «башкирят». В общем, «двадцатка» была для всех нас еще той школой жизни.

Понятно, что учились башкирские дети и в других столичных школах, в том числе в престижных на все времена третьей и тридцать девятой. Но выпускники «двадцатки» остаются костяком уфимских башкир.

Сейчас в этой школе уже учатся наши дети. Мы не успеваем общаться друг с другом с такой плотностью, которую могли позволить в советское время наши родители, не сколачиваемся в землячества и не живем родовыми понятиями. В этом и есть большая разница между выходцами из деревни и нами.

Для многих из них мы тоже не совсем «свои», иные, во многом непонятные, чужие. Как шутил однажды мой одноклассник: «На юбилеи башкир везут подарки с родного района, сельсовета, даже коней дарят. Интересно, вспомнит про нас Кировский ЖЭУ?»

Родители хотели видеть в нас продолжение своего высокого патриотизма – в целом, так и получилось. Многие грамотно владеют башкирским языком, знают хорошо культуру и историю, и – главное – свою родословную, до десяти колен и выше.

И, конечно, же главная наша общая черта - мы живем в своем родном городе. Родной Уфе.