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5-Я КОЛОНКА

Patria o Perestroyka?

Шамиль ВАЛЕЕВ // 28.11.2016

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Я, скромный колумнист «Медиакорсети», был на Кубе в тринадцатом году и увидел Уфу перестроечных времен. Такую, какая была в 91-году на ипподроме Акбузат или возле старого универмага на улице Карла Маркса.

На гофрокартонном толчке городка Виньялес, где торговали чем угодно, стояла и возбужденно подпрыгивала на месте круглая толпа кубинцев и кубинок. В середине сидел «нижний», то есть крупье, и крутил какую-то картонную юлу, а несколько человек «верхних», подставных из той же бригады, раззадоривали людей. В голове при этом звучали голоса «наших» наперсточников - «кручу-верчу-запутать-хочу», «мужчина без денег, привяжите сзади веник» . Уфа - 1991 год.

Вторая картинка - ночь, Гавана, здание бывшего парламента - Капитолия - там теперь несколько правительственных учреждений. В 50 метрах от него стоят какие-то непонятные особы, похожие на мужиков, переодетых в дам, или просто дамы, похожие на путан, как говорили 25 лет назад. Пахнет вся эта стайка так, что хочется ускорить шаг и выключить Газманова. Мы пробегаем мимо, и я вступаю в одну из собачьих кучек, в изобилии разбросанных на центральных улицах. Москва-1992.

Картинка три: город Тринидад. В большой двор через ворота заезжает фура, вокруг стоит оцепление из автоматчиков. Как будто грузят золото. Пригляделся - в мешках пшеница, мука и рис.

Проходишь мимо лавки для отоварки талонов: белый на срезе арбуз, лук с неотряхнутой землей, всего в ассортименте товаров 15-20. СССР-1990 год.

Нарядные и улыбчивые гиды, водители, жуликоватые прилипалы, вымогатели «куков» - инвалютных песо - резко контрастируют с остальными кубинцами. 

Теми, кто просто работают. В поле, на тракторе или с мачете.

Они смотрят сквозь иностранцев, праздных туристов, лица у них строги и полны решимости. Нет карибской праздности и лени, нет креольской подковырки в глазах, заготовленной для плантатора. Застиранная латаная одежда. Есть усталость и глубокая обида - справимся и без вас. И взгляд - мимо.

Картинка пять. Посольство США - эмбахада де эстадос унидос. Окна здания занавешены в несколько рядов развевающимися кубинскими флагами на флагштоках. Через лес знамен не видно и самого здания, но веселый таксист переходит на восхищенный шепот и замедляет бешеную гонку за нашими восемью долларами по Малекону, проезжая мимо запретного здания.

Фидель умер. Нас там уже нет лет четверть века, только опоры ЛЭП нашего типа, советский конструктивизм модных зданий и смердячие «Москвичи-2140» напоминают о нашей дружбе. В отелях - нудные канадские электромонтеры-нудисты на пенсии и пьяные разбитные парикмахерши оттуда же лет шестидесяти. Американцам туда пока нельзя. Китайский автопром вытесняет нержавеющие «плимуты». Французская речь потихоньку вытесняет русскую. 

И меня искренне волнует - куда они дальше пойдут, учтут ли наши ошибки. Мавроди, ваучерная приватизация, расстрел парламента, Чечня, коррупция, МВФ. 

Или станут еще одной Ямайкой, ленивым островом в Карибском море? 

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