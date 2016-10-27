Подарки башкирских депутатов пивным компаниям

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

- В ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Потери республиканского бюджета, согласно оценке минфина, составили 135 миллионов рублей. Предоставление налоговых льгот компаниям, производящим пиво, является реальной государственной поддержкой увеличения потребления населением алкогольных напитков.

Помогая пивным компаниям спаивать народ, органы республиканской власти усугубляют проблемы, связанные с алкоголизацией населения, увеличивают ущерб, связанный с пьянством, включая повышение бюджетных расходов в здравоохранении, вред от действий нетрезвых граждан. Невозможно подсчитать в деньгах разбитые судьбы, потерянное здоровье, гибель людей.

В 2015 году смертность от алкоголя в Башкортостане повысилась на 28 %. По итогам первого квартала 2016 года в Башкирии смертность от алкоголя выросла на 52,4%.

Эксперты минздрава России подчеркивают, что подавляющее большинство смертей от внешних причин происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Смертность молодых людей от внешних причин — травм, отравлений и самоубийств составляет 28,2% от общего количества смертей.

Уфа входит в пятерку лидеров страны по затратам на алкоголь. В связи с этим необходимо срочное принятие мер по борьбе по активному противодействию бытовому пьянству и поддержанию трезвого образа жизни, но власть нашей республики предпочитает оказывать содействие в увеличении производства алкогольных напитков.

Под действие существующих льгот подпадают две организации, одна из которых принадлежит турецкой компании Anadolu Efes, другая – голландской компании Heineken. Является странным предоставление необоснованных многомиллионных налоговых льгот иностранным гражданам указанных стран, а самое главное - это, на мой взгляд, противоречит интересам России.

Увеличение поступлений в бюджет Республики Башкортостан от акцизов на пиво в первом квартале этого года в основном произошло за счет повышения акцизных ставок, что подтверждает экономическую неэффективность предоставленных льгот для нашего региона. Зато увеличило доходы иностранных компаний.

Заявление о том, что иностранные компании, производящие пиво в нашей республике, прекратят производство в случае отсутствия налоговых льгот, является необоснованным по следующим причинам.

Во-первых, объем мощностей заводов в Башкортостане обеих компаний составляет 16-20 % от их суммарной мощности в России. Столь масштабное закрытие крайне негативно скажется на их развитии и будет сильным ударом по репутации компаний, что значительно снизит стоимость их акций. А это сильно затрагивает интересы акционеров, поэтому я не думаю, что на это пойдет руководство компаний.

Во-вторых, у компаний резко возрастут затраты на логистику, которые значительно превысят возможную экономию от прекращения производства.

В-третьих, закрытие производства предполагает дополнительные затраты, связанные с сокращением персонала, утилизацией оборудования, содержанием имущества, включая уплату налогов, и т.д.

Все это хорошо известно органам власти нашей республики. Поэтому создается обоснованное сомнение в чистоте намерений чиновников, депутатов, отстаивающих интересы иностранных компаний, производящих пиво.

Хочу напомнить, что оказание органами власти Башкортостана финансовой помощи пивным компаниям происходит на фоне сокращения социальной поддержки населения. Получается, что власть помогает иностранцам, спаивающим население, а населению отказывает в помощи, сообщая, что денег нет и не будет. Ну да - 135 миллионов рублей бюджет уже потерял, там еще кому-нибудь подарок за счет нашего населения сделают. Депутаты у нас добренькие за чужой счет.

Я надеюсь, что общественное мнение окажет свое воздействие на власть, и Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан отменит указанные необоснованные льготы.

Считаю, что указанную проблему надо решать кардинально. Необходимы изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, запрещающие вводить налоговые льготы организациям, производящим подакцизные товары. Это позволит избежать шантажа транснациональных компаний, при помощи которого они добиваются налоговых преференций в ущерб здоровью населения.

Это позволит повысить доходы региональных бюджетов и окажет положительное влияние на здоровье нации.