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27 августа, суббота
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5-Я КОЛОНКА
Контракт с депутатами// 27.08.2016
Далекий от политики Роман Осокин рассуждает о выборах.
- Вот уж не думал, что напишу про предвыборную кампанию.
Еще один маленький пример. Уфимский эфир «Эхо Москвы». Выступает дядя, он, как потом выясняется, - местный «паровоз» одной крупной федеральной партии. Радио включил посередине диалога, примерно такого содержания: «мы уже много лет находимся в оппозиции к действующей власти, нам эта работа и борьба знакома. Мы продолжим это делать...» Ну и дальше примерно что-то в том же духе. Я делаю погромче, мне становится интересно, кого же пустили в местный эфир Эха из оппозиционеров. И тут дядя называют партию (я не буду писать какую, дабы не вносить диссонанс в предвыборную агитацию), и я понимаю, что они сидят в Госдуме. И не один созыв! Друзья, вы знаете хоть одну оппозиционную партию в действующей Думе? Дядя, а вы понимаете, что из себя представляет аудитория «Эха Москвы»?
Давайте представим, что нет никаких списков утвержденных депутатов, нет никаких договорняков и тарифов на прохождение на определенных уровнях, нет «паровозов» и спойлеров, нет «карусельщиков» и административного ресурса. Раз никого не поймали и не привлекли, значит, наверное, действительно нет. Идет простая нормальная агитационная борьба и победит тот, кто сможет сильнее убедить в своих обещаниях.
Победит - и что дальше? Кто из нас вспомнит потом, кто наш депутат и на каком уровне? Кого вы избрали в Госдуму, Горсовет, Курултай? Вы лично сможете спросить с него?
Вся проблема в том, что вся мотивация построена не на борьба за электорат, а на борьбе за место. И способы тут все хороши. А что если мотивацию изменить и сделать ее по закону рынка? Пусть депутаты все 5 лет борются за нас, как борются Билайн, Мегафон и МТС, как Техносила, М.Видео и Эльдорадо.
Как собирать деньги? Да как выплаты в ПФР, ФСС. До выдачи зарплаты.
P.S. Пойду ли я на выборы? Да пойду. И знаю уже, за кого буду голосовать. Меня смущает их местный состав, но на безрыбье, как известно, и рак - рыба. По крайней мере, я помню, что чем больше придет и проголосует, тем чуток сложнее конкретную жопу посадить в конкретное кресло. Пусть хотя бы на одну ночь напрягутся...
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