Контракт с депутатами

Далекий от политики Роман Осокин рассуждает о выборах.

- Вот уж не думал, что напишу про предвыборную кампанию.

Я не слежу за предвыборными баталиями, обещаниями и разоблачениями. Моя новая работа далека от этого. Минимум той информации, что я получаю из новостей, мне достаточен. Но так как моя деятельность так или иначе всегда связана с рекламой, невозможно не заметить вторжение предвыборной агитации на традиционно коммерческие медийные носители. И основным катализатором этого текста послужила «наружка». Город плотно стал заполняться рекламой кандидатов и партий, сопровождаемой либо пространными лозунгами, либо банальными обещаниями.

Последние и вызвали у меня огромный негатив! Скажите, у меня у одного ощущение, что меня держат за барана? Что вы все обещаете одно и то же каждые 4-5 лет? В чем смысл? Зачем голосовать за то, что, как показывает практика предыдущих всех лет, вы решить не способны? Зачем говорить о достойной пенсии, когда в бюджете попросту нет на нее денег? Решение лежит глубже, это понятно уже гораздо большему количеству населения, чем вы думаете, дорогие кандидаты. Ваш электорат плавает во внешней политике, но уже как-то стал понимать системность проблем внутренней. Еще раз, зачем?! Зачем обещать то, чего сделать не можете?

Еще один маленький пример. Уфимский эфир «Эхо Москвы». Выступает дядя, он, как потом выясняется, - местный «паровоз» одной крупной федеральной партии. Радио включил посередине диалога, примерно такого содержания: «мы уже много лет находимся в оппозиции к действующей власти, нам эта работа и борьба знакома. Мы продолжим это делать...» Ну и дальше примерно что-то в том же духе. Я делаю погромче, мне становится интересно, кого же пустили в местный эфир Эха из оппозиционеров. И тут дядя называют партию (я не буду писать какую, дабы не вносить диссонанс в предвыборную агитацию), и я понимаю, что они сидят в Госдуме. И не один созыв! Друзья, вы знаете хоть одну оппозиционную партию в действующей Думе? Дядя, а вы понимаете, что из себя представляет аудитория «Эха Москвы»?

Давайте представим, что нет никаких списков утвержденных депутатов, нет никаких договорняков и тарифов на прохождение на определенных уровнях, нет «паровозов» и спойлеров, нет «карусельщиков» и административного ресурса. Раз никого не поймали и не привлекли, значит, наверное, действительно нет. Идет простая нормальная агитационная борьба и победит тот, кто сможет сильнее убедить в своих обещаниях.

Победит - и что дальше? Кто из нас вспомнит потом, кто наш депутат и на каком уровне? Кого вы избрали в Госдуму, Горсовет, Курултай? Вы лично сможете спросить с него?

Вся проблема в том, что вся мотивация построена не на борьба за электорат, а на борьбе за место. И способы тут все хороши. А что если мотивацию изменить и сделать ее по закону рынка? Пусть депутаты все 5 лет борются за нас, как борются Билайн, Мегафон и МТС, как Техносила, М.Видео и Эльдорадо.



Давайте на 5 лет заключим с нашими депутатами контракт. Сколько депутатов от нашего округа? Сколько уровней? Я знаю три: Горсовет, Курултай и Госдума. Пусть в каждый уровень мы с вами от нашего округа делегируем три человека. Они обязуются 5 лет делать все, что наобещали за пару месяцев, мы обязуемся платить им зарплату. Возьмем, что наш округ (как средний) имеет население 75 тысяч человек, из них с правом голоса - 80%. Т.е. платить будут 60 тысяч человек. Теперь сформируем зарплатный фонд. Ну что, сколько вы готовы ежемесячно отдавать? Пусть 180 рублей. По 30 на депутатов Горсовета, 50 - Курултая и 100 - Госдумы. Давайте рассмотрим на примере Думы. Наш фонд получился 6 миллионов рублей. Т.е. каждому депутату при одинаковой работе достанется в месяц 2 «ляма». Достойная зарплата! Но кому-то она может не достаться вообще, а кому-то все 6 миллионов. Решать нам!

Как собирать деньги? Да как выплаты в ПФР, ФСС. До выдачи зарплаты.

Как решать, кому сколько заплатить? Ставить галочку на сайте госуслуг в личном кабинете или внести пунктв квартплату. Да появятся молчуны, которым будет влом зайти раз в месяц на сайт и поставить галочку напротив достойного «своего слуги». Но! Первые - кто с вас, дорогие депутаты, спросит за свои 180 рублей и будет регулярно ставить галочки - это пенсионеры. А за внимание остальных будет выгодно бороться самим депутатам. В их интересах станет, чтобы их работа была видна, и именно он получил основную часть зарплатного фонда.

Как оценивать нам? Просто смотрите, как вам живется, слышите ли вы про своего депутата, в курсе ли его деятельности или его партии. Да в одиночку ему сложно многое решить, но пусть напрягает свой партийный блок. Они же там все вместе сила и при составе человек в 100, будут «поднимать» 600 миллионов ежемесячно! Пусть напрягутся за народное бабло.

Да, наверное, - это утопия. Да, наверное, в моем варианте масса изъянов. Но как сделать так, чтобы было честно и понятно, за что мы отдаем свои голоса, я не знаю.

А мотивация деньгами, как правило - всегда очень действенная. А так мы опять сходим, проголосуем или просто проигнорируем выборы. Посадим чью-то жопу в кресло, хозяин которой будет решать свои вопросы, чьи-то вопросы, или просто механически голосовать так, как попросили. Но у него не будет никакой мотивации вспомнить о жителях своего округа, и тех обещаниях, что он раздавал за два предвыборных месяца.

P.S. Пойду ли я на выборы? Да пойду. И знаю уже, за кого буду голосовать. Меня смущает их местный состав, но на безрыбье, как известно, и рак - рыба. По крайней мере, я помню, что чем больше придет и проголосует, тем чуток сложнее конкретную жопу посадить в конкретное кресло. Пусть хотя бы на одну ночь напрягутся...