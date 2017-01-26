Успех, броня и медные трубы

Журналист Эмиль Мусин – о том, почему успешным людям завидуют, а они боятся славы.

Фото: Из личного архива

- Написал про молодого туймазинского кондитера, который придумал рецепт кексиков, начал их печь в развалюхе и развернулся. На него пошел накат и от чиновников, и от некоторых бизнесменов. Один из недовольных позвонил и мне, сообщив, что этот «молодой наглец» по головам ходит. Однако аргументов привести не мог.

Ещё один предприниматель занимался экзофермерством, выращивал охотничьих подсадных уточек, зарыблял ленским осётром пруды. Односельчане, тайком ловившие там рыбу, после заметки настрочили на него доносы.

К третьему – тепличнику, рассказавшему о методах удешевления себестоимости огурцов, росте прибыли на фоне санкций против Турции, пришли с проверкой. Он тёртый. Потребовал разрешения на неё прокуратуры, напомнил о трёхлетнем запрете на «закошмаривание» малого бизнеса. Овощевод рассказал об этом со смехом, мол, ему ещё какие-то неудачники звонили после публикации, а потом из НИИ, торговых сетей.

Многих бизнесменов, прошедших бандитские разборки со «спортсменами» (банда рекетиров в Туймазах в 90-е годы – прим. автора), огонь, воду, заставили затаиться медные трубы. Некоторые наглухо закрылись от СМИ, и дело - не в сокрытии налоговых схем. Отдел камеральных проверок фискальной службы перетряхнет весь баланс и накажет жестко. Поэтому подавляющее большинство работает в правовом поле.

Бизнесменов напрягает общественное мнение, дань раздражённому ментальному фону, обострившемуся в кризис. Сельчане перестают здороваться с человеком, выросшим на их глазах.

Пока бегал в шортиках за гусями, всё было нормально. Когда создал фабрику, стал мерзавцем. Только, вот досада: мечеть построил, дорогу, клуб отремонтировал и родник обустроил.

Чем больше в округе нищих, пьющих и неустроенных, тем сложнее в моральном плане молодым стартапперам. Если заметки о них попадали на сайт газеты, то модератор едва успевал стирать оскорбительные комментарии. Чем успешнее бизнесмен, тем больше грязи выливалось на его голову.

Страшнее всего, когда люди без внутренней брони включались в эти маятники Зеланда, старели на глазах, теряли искру, втягивались в конфликты и закрывали дело.

С предпринимателями понятно. Успех – словно шило в мешке. Даже если им не размахивать, он колет прямо в комплекс неполноценности. Но водители, врачи, педагоги, полицейские? Когда предлагаю статью в газету, в их глазах начинает мелькать страх с оттенком провинциальной неловкости. Они словно предвидят плаху за свои достоинства, эффективность.

Помню, как стыдил майора: «Тебя за 15 лет не съели, чего ты боишься? Самые запутанные дела раскрыл, в Дагестан ездил (банда разбойников-убийц), на Север (угоны «Камазов»). Давай напишем про это».

В нашей республике шум медных труб пугает даже прошедших Чечню. Три дня майор думал. На четвёртый говорит: «Давай... как будто это приказ из Уфы. Ты туда позвонишь (я телефон дам)...». В общем полицейский разработал целую операцию прикрытия.

Написал про двух юристов управляющих компаний. На одного должница бросилась с ножом. После общения со вторым люди бросали пить, продавали с его помощью большие квартиры, гасили долги. Он лично оформляет должникам субсидии на оплату ЖКУ. Несколько семей устроил в управляющую компанию, они выплатили долг и увольняться не собираются. В обмен на погашение долгов многим выпивохам помог с регистрацией в общежитиях. Сейчас их нет среди должников.

Первый юрист нарастил броню: «Был, – говорит, – какой-то донос после твоей публикации, директор его выкинул (анонимки не рассматриваются)». Второго начали травить, пошли звонки от представителей надзорных служб. Когда сообщил ему, что собираюсь писать о его методах большую статью в одну из российских газет, он пошел в отказ.

– Зачем, ты помогаешь людям, тратишь личное время, добиваешься высокой взыскиваемости платежей. Тебя даже просят провести семинар, – навалился я на него.

– Я привык добросовестно...

– Ты – лидер в своем деле, рвёшься к успеху, а ведь это однозначный конфликт. О чём будешь думать в 70 лет? О том, кто и что про тебя сказал или о своём деле, которое создал за счёт своей репутации?

Еле уговорил.

Хотел написать про фермера, культивирующего уникальную диетическую породу уток, про учителя труда, который в деревне «на коленке» создал заготовительный станок по пошиву полипропиленовых мешков (экономит миллионы рублей). Устройство пытались воспроизвести в Казахстане, не вышло. Приехали, купили. Теперь бывший педагог вместе с молодым директором фабрики наладили сбыт станков по всему СНГ.

– Мы с ума не сошли, чтобы светиться в газете. Птичий грипп, документы по веткарантину... сертификат безопасности устройства... Нас угробят за месяц, по закону, – сказали производственники. – Придёт проверка «по заявлению гражданина». Его напишет под диктовку знакомый сотрудника какого-нибудь «Рос-штраф-надзора». Потом всякие обиженные жизнью начнут звонить...

– Мы его проверим и гражданина, и заявление, – говорю. – Выясним, с чего оно ему на ум пришло... В районе 4260 предпринимателей (833 – торговля). Про многих журналисты написали. Проверяющие после статей пришли к троим (2012-2013 годы). Эти случаи разбирались в прокуратуре. В дальнейшем такого не припомню.

Как же я люблю «активных» подписчиков своей газеты. В кризис они становятся неутомимо пытливыми и мстительными. «Чего же Вы хотите?» – спрашивают журналисты, разбирая их «жалобы» на бизнесменов. «Хотим, чтобы у соседа корова сдохла». «А свою корову почему не хотите?» «Все равно он плохой (бизнесмен), живоглот», – отвечают активисты.

В последние годы стал говорить героям будущих публикаций: «Вас будут оскорблять. Это – показатель успеха! Пора покрываться бронёй. Ведь это вы ремонтируете в республике дороги, освещение. Проводите праздники для сельчан, создаёте рабочие места для местных, строите храмы, помогаете школам и снабжаете их экологичной продукцией, платите налоги, рискуете, не жалея здоровья и имущества. Ваш голос должен звучать громче».