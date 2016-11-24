Прогнут ли Памфилову?

Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.

- Памфилова Элла Александровна – Председатель Центральной избирательной комиссии России известна нам как человек правильных убеждений, ценностей и приоритетов, пришедшую в ЦИК России с должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Выборы в Государственную Думу РФ 7 созыва – ее первое «сражение» на этом поле боя и вся страна следит за тем, как она «проведет» эту компанию.

По жалобам на ход избирательной компании 18.09.16г. в Госдуму РФ в Башкирии в октябре по поручению Памфиловой Э.А. приезжали в Уфу члены ЦИК России Сироткин и Шевченко, работой и не сдержанными обещаниями которых были расстроены члены УИКов и представители политической партии «ЯБЛОКО», возлагая на их приезд большие надежды. Оказавшись обманутыми, они повторно обратились к Элле Александровне, в том числе подав коллективную жалобу на фальсификацию выборов в Демском районе Уфы, и вот, казалось бы, «солнышко выглянуло». Элла Александровна услышала «голос народа», и ею было принято решение о приезде с повторной проверкой в Башкирию члена ЦИК РФ Кинева Александра Юрьевича.

Однако прошел уже месяц со времени видеообращения членов УИК к Элле Александровне, а «воз и нынче там».

Вдруг из неофициальных источников нам стало известно, что руководитель Республики Башкортостан Хамитов Р.З. на днях ездил в Москву и встречался с Эллой Алесандровной, в том числе, как мы предполагаем, для «узаконения» выборов в Демском районе Уфы.

Возникает вопрос. Зачем же ему ездить в Москву и встречаться с председателем ЦИК РФ, если, как утверждали представители республиканских властей (например тот же председатель ЦИК республики Валеев), выборы в Башкирии прошли законно!?

Может быть этим приездом в Москву Хамитова Р.З. объясняется «тишина» ЦИК России по обращениям и жалобам партии «Яблоко» и ее членов, членов УИКов о фальсификации выборов?!

Время покажет, смогут ли «прогнуть» Памфилову Э.А. эти «приезды» высокопоставленных чиновников из Башкирии и сможет ли она достойно провести президентскую компанию 2018 года.