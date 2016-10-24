Хоккей с пивом и нефтяные деньги

Шамиль ВАЛЕЕВ

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

Фото: Кристина Дейнеко

Этой осенью перелистнулась еще одна страница башкортостанского календаря. Мы с вами не раз уже такие времена видели и проживали. Изменилась не только "Башнефть". Изменился воздух. Стал как-то и чище и холоднее, как бывает хорошей осенью после курортной зимы.

Мы в несколько приёмов выбираемся из атмосферы уютного детского садика или телячьей фермы. Где и тепло, и влажно, и за заборчик заглянуть нельзя. Главное ощущение, с которым нам придется расстаться - это надежда залить нефтяными деньгами проблему, которую неохота решать своим умом, риском и трудолюбием.

Я долго и искренне заблуждался, думая, что мы своей детской несамостоятельностью обязаны верой в доброго или злого хана. До которого можно достучаться, понравиться, напугать, затроллить, разжалобить, написать бумажную или электронную кляузу. Сейчас понятно, что рассчитывать наверху больше не на кого.

Там, в Белом доме, нет огромного мозга или суперкомпьютера, который беспокоится и думает обо всех, принимает решение за каждого. Секрет в том, что и раньше этого мегамозга не было. Власть, особенно губернская - это только то, что мы сами придумали о ней. Власть, конечно, старается нашим ожиданиям соответствовать. Придумывает ленточки и мигалки, оставляет на ночь свет на шестом этаже. Бубнит какие-то регулярные слова, как телевизор в соседней комнате, когда в квартире ты остался один, а мама придет только в семь вечера.

Наша башкирская, башкортостанская особенность ещё в том, что мы, в случае чего, рассчитывали на безграничный запас нефтяных денег. Которыми, если умело поплакать и поклянчить, можно решить любую проблему. Купить любого хоккеиста, за ловкостью которого можно наблюдать, попивая на диване пиво. Построить любой памятник, проспект или дворец культуры. Ну или выиграть тендер, который за последние годы для многих стал синонимом выигрыша в лотерею.

Большие начальники умело этим нашим халявным ребячеством пользовались и пользуются до сих пор, изображая причастность к нефтяной задвижке. Мне кажется, сейчас на это уже рассчитывать трудно: и цены на нефть какие-то не те, и менеджмент новый цену всем нашим самобытным сказкам знает.

Когда-то надо начинать жить по средствам, зарабатывая на свой, условно говоря, "хоккей с пивом" самостоятельно.



Оно, может, и лучше будет получаться, чем ходить с щенячьими глазами возле подсвеченного в зеленый цвет здания у памятника Мустаю Кариму.

Подготовлено совместно с редакцией радиостанции "Эхо Москвы в Уфе",

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