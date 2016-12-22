Правосудие или судилище?

Адвокат Рустем Мулюков рассуждает о том, почему женщину вместе со снохой и внучкой выселяют на улицу после смерти сына.

- 14 декабря я в очередной раз был свидетелем заседания в Верховном суде Республики Башкортостан, когда судебный пристав незаконно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства о выселении трех человек из квартиры, их единственного жилья, в том числе и малолетнего ребенка, без предоставления другого жилья. Считаю, что с приходом в Верховный суд республики председателя Тарасенко, и его заместителя, Иващенко, правосудие в Башкирии скатилось на низкий уровень. Судьи Верховного суда, мягко говоря, «легли» под этих двух судей (есть доказательства по другим делам).

Но что же произошло 14 декабря?

Для того чтобы понять ситуацию, надо вспомнить историю уфимки Елизаветы Тимергалиевой, о которой ранее рассказывали в СМИ.

В этом году ей исполнится 70 лет. Ее сын Рустэм 10 лет назад взял кредиты в нескольких банках для развития бизнеса на общую сумму в 52 млн рублей, а она выступила поручителем. В 2010 году у сына случился инсульт, потом его положили в больницу с доброкачественной опухолью, а после операции образовалась злокачественная, в результате в ночь на 1 октября 2012 года он умер на руках матери.

Вместе с болезнью сына начались проблемы в бизнесе. Постепенно стали скапливаться долги, коллекторы стали осаждать женщину еще за три месяца до смерти Рустэма. Сначала по решению суда у женщины арестовали все имущество. Затем имущество распродали по таким заниженным ценам (почти втрое – прим.), что она все равно осталась должна – почти 30 млн рублей.

«Предприятие «Евромоторс Уфа», которое было оценено в 44 млн руб, было продано на аукционе за 13 млн. Офис в центре города площадью 157 кв. м, оцененный в 11,8 млн руб., продали за 5 млн руб., эвакуатор, купленный за 2,7 млн, продали за 800 тысяч рублей, автомобиль КАМАЗ, а также 23 автомобиля разных марок продали за 5 700 рублей за каждую машину, то есть судебные приставы меня просто обворовали», – утверждает женщина.

Так и получилось, что теперь она вместе со снохой и внучкой рискует оказаться на улице без средств к существованию.

Квартиру, где пенсионерка проживает вместе со снохой и 9-летней внучкой, ООО «КИТ Финанс Капитал» в мае текущего года забрал в счет погашения долга. Семью не выселяли до тех пор, пока продолжались судебные разбирательства. 14 декабря фактически в этом деле была поставлена точка.

Хотя, на мой взгляд, надо было разбираться в деле по существу, а там очень много темных пятен.

«Нам дали кредит на 52 млн рублей, но со страховкой дела обстояли непонятно, – рассказала пенсионерка. – Никаких выплат после смерти сына я не получила. Хотя они могли бы покрыть все долги».

На мой взгляд, такая ситуация сложилась из-за нечистых на руку юристов, которые сразу не потребовали страховой выплаты. Сейчас Тимергалиева не сможет получить выплату за истечением срока давности. Мало того, что она не получила страховое возмещение ни по одному договору, помимо этого, все имущество было продано в несколько раз дешевле, что привело к тому, что у нее не осталось ничего.

В ходе исполнительного производства ее, как участника, не ставили ни о чем в известность и ни о чем не извещали. Эти, на мой взгляд, преступные действия были совершены судебными приставами с корыстной целью и за ее спиной, поэтому я считаю, что в их действиях есть признаки состава преступления, превышение должностных полномочий. Я надеялся привлечь судебных приставов и, возможно, оценщиков и представителей этих банков к уголовной ответственности. Если их вина была бы доказана, то можно было бы пересмотреть результаты торгов и вернуть часть имущества попавшей в беду женщине.

В ходе собственного расследования я нашел законный способ отменить взыскание с женщины ее единственного жилья для возмещения долга. Дело в том, что в доверенности №10-26 от 16.01.13г. от доверителя ООО КИТ Финанс Капитал (взыскатель, который выселяет людей и малолетних на улицу), удостоверенной Мерзляковым А.А., нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург, доверителю Башировой Л.Р., которая предъявила исполнительный лист судебному приставу ко взысканию, отсутствуют полномочия последней на предъявление исполнительного документа ко взысканию, что и послужило основанием для обращения в суд. Таким образом судебная система могла бы хоть частично защитить права женщины. Но этого не произошло.

Сначала 14 июня судьей Ленинского районного суда Уфы Мартыновой было вынесено решение, которым суд отказал Тимергалиевой в удовлетворении административного иска, сославшись на пропуск 10 -тидневного срока на обжалование постановления судебного пристава исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Мы подали апелляцию, и надеялись на справедливость, поскольку в суд Тимергалиева обратилась в течении 10 дней со дня, когда узнала о нарушенном праве. Также решение судья Мартынова вынесла, когда Тимергалиева находилась в больнице, и заявляла ходатайство об отложении судебного заседания. Все эти доводы были предметом апелляционного обжалования, но судебная коллегия Верховного суда Республики Башкортостан в составе Куловой и Мугиновой не приняли эти обстоятельства во внимание.

Складывается такое впечатление, что с переходом к новой системе рыночных отношений и судебная система перешла на некие «рыночные рельсы». С одной стороны, юристы и судебные приставы – которые фактически отняли у Тимергалиевой всё, что у нее имелось, включая единственное жилье, с другой стороны – суд, который не принял во внимание требования законодательства, встав на сторону тех, у кого есть капитал и деньги. Внешне все выглядит как будто бы законно, а по существу – как издевательство над человеком.

Так что же это все-таки: правосудие или судилище? Оставлю этот вопрос без ответа, ведь каждый сам сможет на него ответить.