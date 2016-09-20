Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

- Прошли выборы, можно и о культуре поговорить. Итак, на восемь дней Уфу накрыла вахтанговская волна. Такого ажиотажа вокруг драматического театра давно не было. Целых восемь дней высокой театральной культуры, успешных постановок, а также обширной программы, включающей мастер-классы, встречи, круглые столы, в тотм числе по театральной журналистике, менеджменту, авторским правам. Восемь дней шли спектакли в Русском драматическом театре и шесть дней – в театре “Нур”. В “Нуре” – постановки для камерной сцены, в Русском – масштабные спектакли с прекрасным звуком и светом. Как пишут СМИ, министерство культуры закупило дополнительного оборудования по райдеру на полтора миллиона. Здесь же в фойе была развернута фотовыставка “Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее”.

Я была в числе тех счастливчиков – сотрудников и артистов уфимских театров, студентов театрального факультета, представителей СМИ, которых пускали бесплатно. Эти счастливчики махали у входа красными удостоверениями, словно снегирями в руках, бросались в зал, сметая по пути стулья и банкетки – благо, администраторы театра были крайне доброжелательны. Счастливчики сидели на свободных местах, выстраивались у стены, садились на ступени. В итоге залы были просто забиты донельзя. Также нам, сотрудникам, вменялось в обязанность ходить на все другие мероприятия, что мы и делали с превеликим удовольствием. Творческие встречи с Евгением Князевым и Василием Лановым были фактически моноспекталями, так что к просмотренным восьми постановкам можно смело прибавить еще две.

К сожалению, Уфа была взбудоражена не сразу. На самых масштабных, массовых спектаклях “Евгений Онегин” (реж. Р. Туминас) и хореографическом спектакле “Анна Каренина” (реж. А. Холина) залы были полные, но не битком. Многие говорят, что не знали. Жалко, конечно, вряд ли такие гастроли еще повторятся в ближайшие десять лет... Позже билетов было не достать, овации были все продолжительней, кумиры уходили с огромными букетами.

Для меня лично самой потрясающей по глубине, тонкости деталей, фееричного соединения пушкинского слога и туминасовской фантазии, смелого смешения высокого и бытового, юмора и пронзительной трагедии, актерской пластики и драматического искусства стал “Евгений Онегин”. Смеялась в голос, плакала, не стесняясь слез. Конечно же, поразила всех “Анна Каренина” – какая-то недосягаемая высота актерской пластики. Это был не балет, как пишут в некоторых отзывах, а именно драматическое представление, возможное только с актерами такого уровня - через движения, мимику, жесты, хореографию... Долго не отпускали со сцены Юлию Рутберг, Андрей Ильина и режиссера Михаила Цитриняка после камерного спектакля “Крик лангусты” о последних днях Сары Бернар и его взаимоотношениях с секретарем Жоржем Питу.

Конечно же, знаковой для всех стала встреча с Лановым и спектакль с его участием “Посвящение Еве”. На встрече Лановой блистал стихами, байками из театральной жизни, но затем настроил весь зал на патриотичную волну, с еле сдерживаемыми слезами говорил о военном детстве и акции “Бессмертный полк”, под музыку прочел стихи поэтов-фронтовиков. В свои 82 он выглядит подтянуто, молодцевато, играет на сцене легко, без скидки на возраст и громкое имя. Лановой был самым настоящим подарком для уфимцев, равно как и Владимир Этуш. Этуш! 94 года!.. В Вахтанговском он работает с 1945 года. Позади - фронт, командование, захват в плен фашистов, техники, тяжелое ранение, госпиталь… Наш любимый с детства Саахов, Шпак и Карабас-Барабас… И эта роль выживающего из ума старого князя в последнем вахтанговском спектакле «Дядюшкин сон» Достоевского – зал просто сотрясался от смеха! И – неожиданно - печальный, трагический монолог. Поразительно. Незабываемо.

Но трудней всего было сдержать слезы, когда после официальных выступлений, вручения звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» настоящему другу театральных деятелей республики и в особенности – драматургов Башкортостана завлиту Вахтанговского театра Валентине Федоровой, теплых прощальных слов, Этуш последним покидал сцену Русского драматического. Неторопливо, с букетами в руках, под бурные аплодисменты. Этот величественный уход со сцены и был красивым финальным аккордом больших-пребольших гастролей. Сцену покидала целая эпоха… Эпоха настоящих людей с высокой жизненной планкой, которые прошли войну, которые были любимы огромнейшей страной, народами. Они и сегодня подают нам пример верности своей профессии – без компромиссов, без малодушия и заигрываний с судьбой – до конца. Как сказал на встрече Евгений Князев, театр – это миссия, и вахтанговцы понимают это как никто другие. И уфимцы убедились в этом в полной мере.

Да, про вахтанговцев невозможно без восторга – на то оно и стало явлением. На представлениях были многие правительственные чиновники. И невольно думалось, а думают ли они, восхищаясь вахтанговцами – актерской игрой, первоклассным звуком, дорогими декорациями, костюмами, светом, - о нынешнем состоянии наших, родных театров? Ведь актерский потенциал у нас очень высокий, творческие команды рвутся в бой, получают призы на фестивалях, если, конечно, могут наскрести финансирование на эти фестивали. Сумеют ли театры Башкортостана остаться значимыми явлениями в российской культуре, какими были и пытаются остаться из последних сил, при таком отношении, годовых контрактах директоров, когда они просто не успевают ознакомиться с проблемами, выстроить, собрать своих единомышленников и действовать по собственной творческой и финансовой стратегии?

А про зарплату актеров, а тем более важных для театра персонала, как монтировщики, гримеры, костюмеры лучше не говорить, чтобы не расплакаться, уже не от катарсиса... Вахтанговский театр – это традиция, это явление, но в то же время – умелый театральный менеджмент + уважительное отношение к людям, создающим театр. И когда на мастер-классе по менеджменту говорят, что монтировщик Вахтанговки получает 80 тысяч, а гардеробщица – 40 тысяч (!), думаю, это тоже должно взволновать представителей власти не меньше, чем сами спектакли вахтанговцев. Да, эти большие гастроли открыли нам глаза и души на многое… Что ж, будем надеяться.