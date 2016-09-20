20 сентября, вторник
5-Я КОЛОНКА

Вахтанговская волна

// 20.09.2016
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

 - Прошли выборы, можно и о культуре поговорить. Итак, на восемь дней Уфу накрыла вахтанговская волна. Такого ажиотажа вокруг драматического театра давно не было. Целых восемь дней  высокой театральной культуры, успешных постановок, а также обширной  программы, включающей  мастер-классы, встречи, круглые столы, в тотм числе по театральной журналистике, менеджменту, авторским правам.  Восемь дней шли спектакли в  Русском драматическом театре и  шесть дней – в театре “Нур”.  В “Нуре” – постановки для камерной сцены, в Русском – масштабные спектакли с прекрасным звуком и светом. Как пишут СМИ, министерство культуры закупило дополнительного оборудования по райдеру на полтора миллиона. Здесь же в фойе была развернута фотовыставка “Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее”.

Я  была в числе тех счастливчиков  – сотрудников  и артистов уфимских театров, студентов театрального факультета, представителей СМИ, которых пускали бесплатно. Эти счастливчики махали у входа  красными удостоверениями, словно снегирями в руках,  бросались в зал, сметая по пути стулья и банкетки – благо, администраторы театра были крайне доброжелательны. Счастливчики сидели на свободных местах, выстраивались у стены, садились на ступени. В итоге залы были просто забиты донельзя. Также нам, сотрудникам, вменялось в обязанность ходить на все другие мероприятия, что мы и делали с превеликим удовольствием. Творческие встречи с Евгением Князевым и Василием Лановым были фактически моноспекталями, так что к просмотренным восьми постановкам  можно смело прибавить еще две.

К сожалению, Уфа была взбудоражена не сразу.  На самых масштабных, массовых спектаклях “Евгений Онегин” (реж. Р. Туминас) и хореографическом спектакле “Анна Каренина” (реж. А. Холина) залы были полные, но не битком. Многие говорят, что не знали. Жалко, конечно, вряд ли такие гастроли еще повторятся в ближайшие десять лет... Позже билетов было не достать, овации были все продолжительней, кумиры уходили с огромными букетами.

Для меня лично самой потрясающей по глубине, тонкости деталей, фееричного соединения  пушкинского слога и туминасовской фантазии, смелого смешения высокого и бытового, юмора и пронзительной трагедии, актерской пластики и драматического искусства стал “Евгений Онегин”. Смеялась в голос, плакала, не стесняясь слез.  Конечно же,  поразила всех “Анна Каренина” – какая-то недосягаемая высота актерской пластики.  Это был не балет, как пишут в некоторых отзывах, а именно драматическое представление, возможное только с актерами такого уровня - через движения, мимику, жесты, хореографию...  Долго не отпускали со сцены Юлию Рутберг, Андрей Ильина и режиссера Михаила Цитриняка после камерного спектакля “Крик лангусты” о последних днях Сары Бернар и его взаимоотношениях с секретарем Жоржем Питу.

Конечно же,  знаковой для всех стала встреча с Лановым и спектакль с его участием “Посвящение  Еве”. На встрече Лановой блистал стихами, байками из театральной жизни, но затем настроил весь зал на патриотичную волну, с еле сдерживаемыми слезами говорил о военном детстве и акции “Бессмертный полк”, под музыку прочел стихи  поэтов-фронтовиков.  В свои 82 он выглядит подтянуто, молодцевато,  играет на сцене легко, без скидки на возраст и громкое имя. Лановой был самым настоящим подарком для уфимцев, равно как и Владимир Этуш.  Этуш! 94 года!.. В Вахтанговском он работает с 1945 года. Позади  - фронт,   командование,  захват в плен фашистов, техники, тяжелое ранение, госпиталь…  Наш  любимый с детства Саахов, Шпак и Карабас-Барабас… И эта роль выживающего из ума старого князя в  последнем вахтанговском спектакле «Дядюшкин сон» Достоевского –   зал просто сотрясался от смеха!  И – неожиданно - печальный, трагический монолог.  Поразительно. Незабываемо.  

Но трудней всего было сдержать  слезы, когда после официальных выступлений, вручения звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» настоящему другу театральных деятелей республики и в особенности – драматургов Башкортостана  завлиту Вахтанговского театра Валентине Федоровой, теплых прощальных слов, Этуш последним покидал сцену Русского драматического. Неторопливо,  с букетами в руках, под бурные аплодисменты.  Этот величественный уход со сцены и был красивым финальным аккордом больших-пребольших гастролей.  Сцену покидала целая  эпоха… Эпоха настоящих людей с высокой жизненной планкой, которые прошли войну, которые были любимы огромнейшей страной,  народами. Они и сегодня подают нам пример верности своей профессии – без компромиссов, без малодушия и заигрываний с судьбой  – до конца. Как сказал  на встрече Евгений Князев, театр – это миссия, и вахтанговцы понимают это как никто другие. И уфимцы убедились в этом в полной мере.

Да, про вахтанговцев невозможно без восторга – на то оно и стало явлением. На представлениях были многие  правительственные чиновники. И невольно думалось, а думают ли они, восхищаясь вахтанговцами – актерской игрой, первоклассным звуком, дорогими декорациями, костюмами, светом, -   о нынешнем состоянии наших, родных театров?  Ведь актерский потенциал у нас очень высокий, творческие команды рвутся в бой, получают призы на фестивалях, если, конечно, могут наскрести финансирование на эти фестивали.  Сумеют ли театры Башкортостана остаться значимыми явлениями в российской культуре, какими были и пытаются остаться из последних сил, при таком отношении,  годовых контрактах директоров, когда они просто не успевают  ознакомиться с проблемами, выстроить,  собрать своих единомышленников и действовать по собственной творческой и финансовой стратегии?

А про зарплату актеров, а тем более важных для театра персонала, как монтировщики, гримеры, костюмеры лучше не говорить, чтобы не расплакаться, уже не от катарсиса...  Вахтанговский театр – это традиция, это явление, но в то же время – умелый театральный менеджмент + уважительное отношение к людям, создающим театр. И когда на мастер-классе по менеджменту говорят, что монтировщик Вахтанговки получает 80 тысяч, а гардеробщица – 40 тысяч (!), думаю, это тоже должно взволновать представителей власти не меньше, чем сами спектакли вахтанговцев. Да, эти большие гастроли открыли нам глаза и души на многое… Что ж, будем надеяться. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела 5-Я КОЛОНКА

17.09.2016
Включить режим пенсионера
Роман Осокин объясняет, почему он пойдёт на выборы

09.09.2016
Расточительное развитие
Кандидат экономических наук рассуждает про эффективность институтов развития Республики Башкортостан.

05.09.2016
Мечтать не вредно!
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева рассуждает о грантах главы Башкирии.

30.08.2016
Легко ли быть уфимским башкиром?
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о своем детстве.

27.08.2016
Контракт с депутатами
Далекий от политики Роман Осокин рассуждает о выборах.

24.08.2016
Признание башкирских инопланетян
Публицист Шамиль Валеев считает, что лозунги о «работе для людей» не мог придумать землянин.

19.08.2016
5-я колонка: Кто дает главе Башкирии прикурить на передовой?
Публицист Шамиль Валеев – о роли главы Башкирии в приватизации «Башнефти».

10.08.2016
СММ – это очень серьезно
Артур Идельбаев о том, как с помощью соцсетей был обрушен АФ-банк, о Мажите Гафури, Киркорове и Кобзеве

03.08.2016
Кто у нас главный по мусору?
Блогер Валерия Лесонен задохнулась на берегу озера.

02.08.2016
Как не дать обмануть себя управляющим компаниям?
Журналист Марат Ахметшин рассуждает, как не переплачивать за коммунальные услуги.

29.07.2016
Сколько ждать полицию в Уфе?
Эксперимент на себе показал, что не менее часа.

22.07.2016
Профицит бюджета или дефицит совести
Экономист Рустем Шайахметов считает, что деньги, сэкономленные Правительством Башкирии, быстро обесцениваются.

14.07.2016
Молчи в тряпочку
Валерия Лесонен рассуждает о флешмобе #ЯнеБоюсьСказать и реакции на него.

11.07.2016
Информационные сайты вымрут
Артур Идельбаев считает, что информационные сайты становятся таким же анахронизмом, как и газеты.

06.07.2016
Управление ворчанием
Колумнист Шамиль Валеев узнал, что 15 июля пойдет уже седьмой год, как Башкирия живет без стратегии.

05.07.2016
Пять главных ошибок на финансовом рынке
Трейдер Сергей Тарарако: «Борьба с рынком – война с самим собой».

30.06.2016
Башкирии в сфере туризма не хватает грамотного и современного пиара
Мнение журналиста издания National Geographic Россия Анастасии Клеповой.

28.06.2016
Инстаграм как проявление вуайеризма
Журналист Елена Вавилова рассуждает о модном поветрии.

22.06.2016
Пятый День скорби с камнем вместо памятника ушедшим на фронт
Вячеслав Завьялов вспоминает о невыполненных обещаниях фронтовикам.



Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"