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5-Я КОЛОНКА

Суд по «Кроношпану»: что дальше

// 19.01.2017
Секретарь Совета аксакалов башкир Рамиля Саитова рассуждает о решении суда по делу завода.

Летом 2013 года началось противостояние населения строительству завода Кроношпан-Башкортостан возле Уфы. Осенью Совет аксакалов башкир подал первый судебный иск к заводу о нарушении экологических норм. Аксакалы усмотрели угрозу благополучию лесам Башкортостана в деятельности иностранного промышленного гиганта. К аксакалам присоединилась инициативная группа граждан, которая совпала с активом движения «СтопКроношпан». «СтопКроношпан» был обеспокоен угрозой питьевой воде уфимцев и выбросами завода. Эта группа сдерживает официальный пуск завода по настоящее время.

30 сентября 2015 года состоялась первая победа «СтопКроношпана» в суде. Верховный суд Российской Федерации вынес кассационное определение о несоответствии закону очистных сооружений завода «Кроношпан». Противоречит закону сброс ливневых стоков во 2 поясе, строительство объекта в 3 поясе зоны санитарной охраны водозаборов города Уфы, а также документов о порядке утилизации отходов производства.

Экспертная организация ГАУ Госэкспертиза РБ вынесла новое заключение по очистным сооружениям с водоотведением стоков завода в инженерные сети Уфаводоканала. Сомнительно с точки зрения технических возможностей коммунальной организации, однако формально исполнено решение суда о запрете сброса сточных вод во 2 поясе охранной зоны водозабора.

Летом 2016 года активисты обратились в Ленинский районный суд Уфы и потребовали признать незаконными положительные заключения экспертов ГАУ Госэкспертиза РБ по очистным сооружениям и самому заводу ДСП «Кроношпан – Башкортостан» в виду несоответствия указанным выше выводам Верховного Суда России. В частности, иск был обоснован отсутствием в составе проектной документации этих объектов санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности строительства в 3 поясе зоны санитарной охраны водозаборов города Уфы. А также отсутствием документов о порядке утилизации отходов производства (у спецорганизаций Уфы нет лицензий на утилизацию всех видов отходов, образующихся в процессе очистки сточных вод и производства ДСП).

«Кроношпан» возражал в суде, что выводы Верховного суда России  якобы не относятся к новому судебному разбирательству.

Истцы напомнили в ответ на это, что согласно Кодексу административного судопроизводства России (статья 64) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им административному делу не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти обстоятельства.

Ввиду того, что в новом иске участвовали те же истцы, ответчик и заинтересованные лица, суд Башкортостана не имеет права преодолеть выводы своих коллег из Верховного Суда России, они обязательны для исполнения.

«Кроношпан» также возражал, что СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» якобы носит рекомендательный характер, а соответствующее ему санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности строительства для питьевой воды горожан является необязательным при строительстве завода в зоне охраны водозабора.

Истцы ответили на это, что согласно Водному кодексу России (статья 43) в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для строительства промышленных объектов запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Приоритет СанПиНов при разрешении вопроса о строительстве объектов в зоне охраны водозабора установлен Водным кодексом, и если нет санэпидемзаключения о безопасности строительства для питьевой воды, то вступает в силу положение о полном запрете строительства в охранной зоне.

«Кроношпан» поднял на судебном заседании вопрос о том, какой орган уполномочен на выдачу такого санэпидемзаключения, однако истцы возражали против разрешения этого вопроса, поскольку он выходит за пределы исковых требований, предметом иска не является.

Верховный Суд России установил, а эксперт ГАУ подтвердил в суде, что объекты строительства размещены в 3 поясе зоны санитарной охраны водозабора Уфы.

Согласно проектной документации завод «Кроношпан» является опасным производственным объектом.

В 2011 году в британском городе Ливерпуль случился пожар на деревообрабатывающей фабрике Sonae. Загорелся бункер, содержащий древесные опилки. Только через четыре дня пожарным удалось справиться с пожаром. 18000 граждан обратились с исками о вреде здоровью вследствие отравления удушливым газом. В 2012 году завод был закрыт, был начат его демонтаж. Бывшее в употреблении оборудование приобрел «Кроношпан» (по сообщению ИА «Русская планета», 06.09.2013). С этого момента началась история завода «Кроношпан» в Республике Башкортостан, куда оказалось вывезенным старое оборудование со сгоревшего завода под видом нового.

Согласно положительному заключению ГАУ Госэкспертиза РБ по производству ДСП Кроношпан завод укомплектован новым оборудованием. 

Череда нарушений закона: размещение опасного производственного объекта в охранной зоне водозабора Уфы, отсутствие санэпидемзаключения о безопасности строительства завода для питьевой воды горожан, укомплектование завода горелым оборудованием и сверх того, отсутствие эксперта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в составе экспертов, подписавших положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации завода, - не может не привести к чрезвычайной ситуации и отравлению питьевой воды горожан фенолом и формальдегидом, которые скапливаются в резервуарах и по всей территории на аналогичных заводах.

Верховный Суд Башкортостана выполнил указания своих коллег из Верховного Суда России и признал, что положительные заключения экспертов ГАУ Госэкспертиза РБ  нарушают закон.

Суд благоразумно снял с себя ответственность за возможные катаклизмы в охранной зоне водозаборов, несущие угрозу здоровью и жизни уфимцев. Теперь слово за администрацией Уфимского района и Госстройнадзором РБ, куда истцы уже направили уведомления о признании недействительными заключений экспертов, на основании которых выдано разрешение на строительство завода «Кроношпан-Башкортостан».

 

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