Включить режим пенсионера

Роман Осокин объясняет, почему он пойдёт на выборы

Выборы 2016 оказались не в тренде. Они вызвали отвращение у либералов, апатию у патриотов, нигилизм у молодежи и раздражение у пенсионеров. А итог простой - голосовать идти многие не хотят. И не пойдут. И я считаю это неправильно.

Первая причина известна многим и раскрывать ее не вижу смысла. Чем меньше проголосуют, тем проще нарисовать нужный результат.

Сегодня день тишины и я ни коим образом не затрону ни одного кандидата. Про их предвыборную возню я уже все сказал. Пришла пора сказать о нас...

И это вторая причина, в электорате. В нашем с вами пофигизме и постоянном желании переложить максимальное количество проблем на кого-то... Кто там. Выше. Кто там выше? Начальник, депутат, президент, башлыгы... Ну вот он пусть и решает.

И я не исключение и совершенно отчетливо стал понимать, что не правильно выстраивал отношения с государством. И это касается не только выборов и пожалуй придется написать еще один пост, но прежде мне кое-что нужно будет исправить.

А сейчас про выборы. Я иду голосовать. И знаете, что я там сделаю? Нет, не испорчу бюллетень! Я сделаю свой выбор, и потом сделаю с этими пресловутыми галочками селфи, чтобы было видно за кого я отдал голос. И сделаю это исключительно для себя. Ни каких соцсетей. Дождусь результатов выборов и запишу в свой Evernote ФИО каждого депутата своего округа.

5 лет. 5 лет все то, что меня не устраивает, все то что я не могу решить сам, буду адресовать им. Я в меру разумный человек. Я не буду у них просить большую зарплату и даже снижение налогов. Но все то, что есть в законе и нет в жизни, я буду просить. А если так получится, что победит тот депутат, за которого я отдал Голос, то буду просить в два раза настойчивее. Адекватный депутат, пришедший решать не только свои вопросы, оценит это как помощь.

Включу режим пенсионера. Как сказал мой коллега. Но с той лишь разницей, что пенсионеры стучатся в дверь приемной и просто требуют или пишут безответные письма. Они к сожалению не знают, что на письме надо ставить входящий номер, не знают о разумных сроках ответа и куда жаловаться в случае их не соблюдения, не различают уровня полномочий, не слышали о депутатских запросах, не понимают, что на определенном этапе переписки, когда все начинает превращаться в трясину, можно подключить местные СМИ и рассказать об "эффективной работе" слуги народа.

Друзья, я вот к чему. Сходите и проголосуйте! Иначе, я считаю, ваше моральное право брюзжать и жаловаться следующие 5 лет о там как все херово, будет несравнимо меньше права всех проголосовавших.

А тем кто завтра проголосует, не поленитесь, запишите себе в блокнотик, кто победил в вашем округе и прошел в госдуму и горсовет. Пользуйтесь услугами "слуг народа" следующие 5 лет.