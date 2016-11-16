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5-Я КОЛОНКА

Конфликт в хоккее выйдет на экран

// 16.11.2016
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

Фото: личный архив

В свое время РОО «Федерация хоккея РБ» направила заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ (ФАС) на деятельность недавно созданной в республике РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии» о нарушении антимонопольного законодательства и недобросовестной конкуренции.

На заседании в ФАС представитель РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии» признал, что указанная федерация действительно не имеет государственной аккредитации по виду спорта хоккей. Однако пояснил, что организация и проведение данной федерацией официальных этапов спортивных мероприятий республиканского и межрегионального уровней основаны на соглашении о передаче полномочий, заключенном с ними государственным автономным учреждением Центр спортивной подготовки РБ, что само по себе является незаконным, так как не предусмотрено законодательством. Именно ГАУ Центром спортивной подготовки РБ, как исполнитель государственного задания, получая за свою работу бюджетные деньги, обязан проводить спортивные мероприятия такого уровня, а не поручать свою работу сторонним организациям в спортивной сфере.

Видимо, заключение противозаконного соглашения нисколько не смущает новоиспеченную федерацию, раз одним из подписантов такого документа является государственное учреждение. Такая ситуация возможна только при попустительстве министерства молодежной политики и спорта РБ, которая упорно не желает навести порядок в деле организации хоккейной жизни республики, и самоустранилась от контроля за подотчетным ГАУ Центром спортивной подготовки РБ.

Исследовав имеющиеся материалы 10 ноября 2016 года на очередном заседании, ФАС приняла решение привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц министерство молодежной политики и спорта РБ, ГАУ Центр спортивной подготовки РБ, которые осуществили передачу полномочий сторонней организации.

Также на заседании в ФАС от представителя РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии» стало известно, что ХК АНО «Салават Юлаев» заключил соглашение о сотрудничестве  с  РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии». По случайному стечению обстоятельств в руководстве (составе учредителей) обоих организаций стоит Семак А.В. Не потому ли ХК АНО «Салават Юлаев» ранее всячески избегал взаимодействия с РОО «Федерация хоккея РБ» при формировании нами списков членов республиканской сборной команды по хоккею, а РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии» была инициатором безосновательных жалоб на деятельность РОО «Федерация хоккея РБ»? Это, кстати, и явилось основанием для министерства молодежной политики и спорта РБ для введения временного приостановления государственной аккредитации нашей федерации. К слову, само министерство молодежной политики и спорта РБ при решении вопроса о приостановлении государственной аккредитации нашей федерации и вовсе не пожелало узнать наше мнение о надуманных претензиях, достаточно было голословных заявлений новоиспеченной федерации, и вопрос о необходимости хоть какой-либо состязательности в этом вопросе отпал сам собой.

При таких фактах логичным будет предположить о наличии взаимной заинтересованности этих организаций в противодействии РОО «Федерация хоккея РБ».

Про роль министерства молодежной политики и спорта РБ в этом вопросе его бездействие говорит само за себя, ведь это тот случай, когда время играет против нас.

Мы не знаем, что еще должно произойти, чтобы чиновники наконец-то обратили внимание на проблему в хоккее, фактически изоляцию РОО «Федерация хоккея РБ», ведь на все наши обращения дается один ответ: «Вам необходимо устранить нарушения, и государственная аккредитация будет восстановлена». Звучит гладко. Но никто не вник в суть вопроса об обоснованности вменяемых нам в вину нарушений, их надуманности и безосновательности.

Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы анализ данного конфликта вышел в программе на одном из федеральных телевизионных каналов. Выпуск программы планируется в декабре 2016 года.

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