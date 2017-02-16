О сельской логистике замолвите слово

Журналист Эмиль Мусин рассуждает о сельхозкооперации.

2016 год 136 туймазинских тепличников, выращивающих овощи в промышленном масштабе, завершили с нормальной прибылью, но проблем ещё много. Они начали модернизацию теплиц, и в нынешнем году собираются ускорить их перевод в разряд капитальных сооружений. Это поможет повысить рентабельность и объёмы производства, удовлетворить запросы торговых сетей. Однако есть ряд проблем в логистике.

Формы кооперации в сфере сбыта овощей следует пересмотреть, чтобы они были более эффективными. Фермерам также надо кооперироваться в использовании техники при проведении весенне-полевых работ.

- В прошлом году 136 крестьянско-фермерских хозяйств произвели сельхозпродукции на 2 миллиарда 30 миллионов рублей (26% от валовой сельхозпродукции района), – сообщил председатель Ассоциации КФХ «Туймазинец» Минзагит Шангареев. - Кризисных потрясений удалось избежать, в том числе благодаря господдержке в размере 53 миллионов рублей, полученной по республиканским и федеральным программам.

В правительстве республики рассматриваются вопросы компенсации за энергоносители и финансовой помощи в модернизации теплиц. Из-за роста тарифов на газ на 9 процентов многим тепличникам пришлось снизить его потребление, однако по ходатайству Ассоциации КФХ филиал ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» выделил дополнительный лимит на топливо без повышающего коэффициента. Экономический эффект для овощеводов составил более 30 миллионов рублей. Кроме этого предоставлена отсрочка по платежам за топливо на сумму более 80 миллионов рублей, тариф на топливо снижен на 3 процента.

Сегодня восемь хозяйств участвуют в льготной программе «Начинающий фермер» и наращивают обороты. Согласно новому показателю эффективности, в получение каждых 26 рублей фермерской продукции был вложен 1 рубль государственных субсидий, подчеркнул Минзагит Музагитович.

Вместе с тем практически остановилось кооперирование хозяйств для организации массового сбыта своей продукции в торговые сети, и приобретения продукции личных подсобных хозяйств. В республиканскую программу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» никто даже не попытался вступить. А между тем она позволяет организовать сбор молока, пункты забоя и глубокой переработки мяса овец и коз, птицы, выращивание КРС и свиней. В растениеводстве можно снизить расходы путём создания мини-МТС с участием нескольких хозяйств. Отсутствие закупок продукции у населения по кооперативной системе – тормоз для развития КФХ и ЛПХ. Туймазинскому району надо научиться «выращивать» фермеров, а не наблюдать, как начинающие овощеводы и животноводы выживают. Обеспечить сбыт, являющийся стимулом дальнейшего роста крепких подворий с техникой, опытом. Их в каждом селе 5-10 процентов.

В республике за последние три года более 70 процентов КФХ, получивших гранты, выросли из личных подсобных хозяйств. Их в Туймазинском районе 22 тысячи. Они уже готовы отправлять свои овощи, яйца, мясо, молоко в сети, но нет эффективного логистического центра. Директора торговых объединений приезжают в Туймазинский район, проводят семинары по логистике, расписывают схемы, но процесс создания диспетчерской структуры по поставкам огурцов, помидоров и капусты не ускоряется.

Созданный тепличниками кооператив «Овощевод» не отвечает закупочно-сбытовой функции, так как в нём отсутствует финансово-залоговое участие крупных промышленных овощеводов. Если они не задумаются о капитализации своих намерений, их вновь отожмут в сторону турецкие производители. Ведь в Турции жарко и не нужно столько газа. Пока же наиболее крупные туймазинские овощеводы рассчитывают на долгосрочные контракты с несколькими российскими сетями. Однако кто знает, что будет, когда на рынок придут иностранцы? Там логистика шустрее, себестоимость овощей даже с учетом транспортировки ниже. Опять возвращаться в объятия перекупщиков- южан? Кстати, часть из них работает на те же российские сети.

Айзербайджанцы держат такую ценовую планку, что хоть плачь или отдавай огурцы за бесценок. Владельцам же ЛПХ остаётся лишь вспоминать благодатные времена райпотребкооперации, когда заготовители еженедельно объезжали деревенские улицы.

Справка. Туймазинские фермеры сократили площади закрытого грунта на 25 процентов (230 га) по сравнению с 2014 годом, но объём производимых овощей вырос на 13 процентов (44705 тонн). При этом количество тепличных хозяйств, выращивающих овощи в промышленном масштабе (3-5 гектаров закрытого грунта), сохранилось практически на том же уровне – 136.

10 построенных в 2016 году складов вместимостью 5950 тонн позволили постепенно расширить открытые площади под так называемый «борщевой набор». Плантации, где выращивают капусту (открытый грунт), увеличились с 36,8 га в 2015 году до 73 га – в нынешнем, моркови с 9,4 га до 27,74 га, свеклы – с 20 до 27, 33 га.

Ежегодный объём валовой продукции всех крестьянских фермерских хозяйств района – около 2 миллиардов 30 миллионов рублей.