Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - об уходе Виталия Мухаметзянова.

...Вчера состоялось прощание с Виталием Мухаметзяновым, которого уже везде называют легендарным, человеком-эпохой, великим. Пафосные слова, но других у нас нет. Всем хочется по-своему выразить масштаб потери. Муху любили, а если не любили, то уважали и признавали, а вне Уфы – думаю, гордились все.

Прощание состоялось в развлекательном комплексе “Огни Уфы”. Было странно заходить в это ненамоленное место, в этот красноватый полусумрак зала, чтобы проститься с ним. Его внезапный уход был настолько ошарашивающим – “не болел”, “вчера пили чай”, “за два часа общался по скайпу и смеялся” – что гнетущей растерянностью было пропитано все – глаза, лица, разговоры, сам зал с поникшим интерьером при включенном свете. На фотослайде – крохотная, скромная часть его невероятно бурной, насыщенной творческой жизни, кадры с семьей и детьми. Очень выразительные, искристые глаза, и - как везде пишут - “фирменная улыбка”. Невероятной энергией веет даже от фотографий. От советских ч/б до селфи на курортах. Этот слайд только усиливал чувство тоски и растерянности – вот так – и все? Мухи больше нет?!.

К любой смерти привыкать тяжело, даже если люди уходят в очень достойном возрасте. Любая смерть уносит часть твоей живой жизни, оставляя пустоту. Но смерть Мухи – это пустота, которую мы буде ощущать чем дальше, тем больше. Несмотря на заверения друзей и коллег закончить и продолжить начатые им дела. Хотя ясно даже им самим: закончить-закончите, продолжить – вряд ли, и тем более, не начнете новый, грандиозный проект. Мухи-то нет. Нет его. А значит, не закрутится карусель, бешено уносящая уфимцев в круговорот иной жизни, к которой пробил доступ Виталий. Только он. Подаривший своими комиксами яркое детство целому поколению. Сумевший, как рок-музыкант, продюсер, профессионал широкого профиля завести дружбу с кумирами поколения и снимать им клипы. Причем, даже ранние клипы не оставляют ощущения провинциальной претенциозности. Все по доступному технологиям своего времени максимуму, с выдумкой, с осмыслением, без желания выпендриться как режиссер, а потому – соответствующие духу песни, как мы, выросшие на песнях Шахрина и Шевчука - воспринимаем. Для меня лично – полное соответсвие. Только он мог общаться с таким невероятным количеством людей, иметь невероятное количество друзей по всей стране.

Он приближал к нам всем – уфимцам – тот яркий и нескучный мир, в котором хочется жить и работать. И сделал его родным для огромного количества российских исполнителей. “Вчера посидели после съемок с Шахриным...” “Алсу приезжала с отцом принимать работу, была в восторге” – небрежно роняли фразы наши ребята-“мухинцы”, и от этой небрежности было радостно. Мы уже ждали, когда Виталий уже начнет работать с крупными кинокомпаниями, ведь он уже делает проект работает с самим Сельяновым! – но вот... Мухи нет. Точка. Потому что все остальное – это другое поколение, другие взаимоотношения, и вообще – другое отношение к жизни. Без бунтарства советского школьника (“Я тебе такую характеристику напишу – никуда не поступишь!”), без плотной рок-тусовки с дешевым портвейном, сигаретами и песнями до утра, без винила и прочая, прочая... Романтики - его друзья - есть, а вот Мухи, который вышел из того поколения, и потащил всех за собой, в другой мир и другие возможности – уже нет.

Мы гордимся нашими Шевчуком и Земфирой. Вчера только смотрели ее концерт на Первом. Но и отдаем себе отчет, что дядя Юра – давно уже не наш, хотя кто только не рассказывает, как это “настоящий мужик”, говорил с ним за жизнь в компаниях. Питерский он, и символ нашей мечты о рок-свободе, которую воплощает Питер. Земфира – эта уже “московская штучка”, и ее нерв, бунтарство удачно вписано в гламурную тусовку. А Муха – наш. Как и Люмен. Родные люди, благодаря которым мы не чувствуем “оставшимся здесь, потому что вовремя не свалили”. Просто живем, общаемся, и уверены, что завтра постучимся в те же двери, которые “прорубил” Виталий.

Хотели мы этого или не знали до поры до времени, но подспудно мы все ждали новых проектов Мухи. Восхищались. Тыкали пальцами на экран - “Во, во! Ты в курсе, что это клип Мухи”, “Ты знаешь, кто отрисовал кота Бегемота? То-то же”.

Виталий научил идти в ногу со временем целые поколения – свое, тогда приобщил их к рисованию комиксов и созданию студии, младше его, которых терпеливо обучал новой тогда компьютерной графике, мальчиков, которые росли на его комиксах, а затем – клипах, совсем молодых “мухинцах”, которые на прощании плакали и говорили: “Он был нам как папа”.

Конечно, мы обязаны назвать его именем улицу, студия “Муха” будет жить, скорее всего, уже был разговор издать сборники клипов и фотоальбом, будет многое, только вот пустота, которая осталась после него – так и останется...