15 октября, суббота
5-Я КОЛОНКА

“Мухи” больше нет...

// 15.10.2016
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - об уходе Виталия Мухаметзянова.

...Вчера состоялось прощание с Виталием Мухаметзяновым, которого уже везде называют легендарным, человеком-эпохой, великим. Пафосные слова, но других у нас нет. Всем хочется по-своему выразить масштаб потери. Муху любили, а если не любили, то уважали и признавали, а вне Уфы – думаю, гордились все.  

Прощание состоялось в развлекательном комплексе “Огни Уфы”. Было странно заходить в это ненамоленное место, в этот красноватый полусумрак зала, чтобы проститься с ним. Его внезапный уход был настолько ошарашивающим – “не болел”, “вчера пили чай”, “за два часа общался по скайпу и  смеялся” – что гнетущей растерянностью было пропитано все – глаза, лица, разговоры, сам зал с поникшим интерьером при включенном свете. На фотослайде –  крохотная, скромная часть его невероятно бурной, насыщенной творческой жизни, кадры с семьей и детьми. Очень выразительные, искристые глаза, и - как везде пишут -  “фирменная улыбка”. Невероятной энергией веет даже от фотографий.  От советских ч/б до селфи на курортах.  Этот слайд  только усиливал чувство тоски и растерянности – вот так – и все? Мухи  больше нет?!.

К любой смерти привыкать тяжело, даже если люди уходят в очень достойном возрасте. Любая смерть уносит часть твоей живой жизни, оставляя пустоту. Но смерть Мухи – это пустота, которую мы буде ощущать чем дальше, тем больше. Несмотря на заверения друзей и коллег закончить и продолжить  начатые им дела.  Хотя ясно даже им самим: закончить-закончите, продолжить – вряд ли, и тем более, не начнете новый, грандиозный проект.  Мухи-то нет. Нет его. А значит, не закрутится карусель, бешено уносящая уфимцев в круговорот иной жизни, к которой пробил доступ Виталий. Только он. Подаривший своими комиксами яркое детство целому поколению. Сумевший, как рок-музыкант, продюсер, профессионал широкого профиля завести дружбу  с кумирами поколения и снимать им клипы. Причем, даже ранние клипы не оставляют ощущения провинциальной претенциозности. Все по доступному технологиям своего времени максимуму,  с выдумкой, с осмыслением, без желания выпендриться как режиссер, а потому – соответствующие духу песни, как мы, выросшие на песнях Шахрина и Шевчука  - воспринимаем. Для меня лично – полное соответсвие. Только он мог общаться с таким невероятным количеством людей, иметь невероятное количество друзей по всей стране.

Он приближал к нам всем – уфимцам – тот яркий и нескучный мир, в котором хочется жить и работать. И сделал его родным для огромного количества российских исполнителей. “Вчера посидели после съемок с Шахриным...” “Алсу приезжала с отцом принимать работу, была в восторге” – небрежно роняли фразы наши ребята-“мухинцы”, и от этой небрежности было радостно. Мы уже ждали, когда Виталий уже начнет работать с крупными кинокомпаниями, ведь он уже делает проект работает с самим Сельяновым! – но вот... Мухи нет. Точка.  Потому что все остальное – это другое поколение, другие взаимоотношения, и вообще – другое отношение к жизни. Без бунтарства советского школьника (“Я тебе такую характеристику напишу – никуда не поступишь!”), без плотной рок-тусовки с дешевым портвейном, сигаретами и песнями до утра, без винила и прочая, прочая... Романтики  - его друзья - есть, а вот Мухи, который вышел из того поколения, и потащил всех за собой, в другой мир и другие возможности – уже нет.

Мы гордимся нашими  Шевчуком и Земфирой. Вчера только смотрели ее концерт на Первом. Но и отдаем себе отчет, что дядя Юра – давно уже не наш, хотя кто только не рассказывает, как это “настоящий мужик”, говорил с ним за жизнь в компаниях. Питерский он, и символ нашей мечты о рок-свободе, которую  воплощает Питер. Земфира – эта уже “московская штучка”, и ее нерв, бунтарство удачно вписано в гламурную тусовку. А Муха –  наш.  Как и Люмен. Родные люди, благодаря которым мы не чувствуем “оставшимся здесь, потому что вовремя не свалили”.  Просто живем, общаемся, и уверены, что завтра постучимся в те же двери, которые “прорубил” Виталий.

Хотели мы этого или не знали до поры до времени, но подспудно мы все ждали  новых проектов Мухи. Восхищались. Тыкали пальцами на экран - “Во, во! Ты в курсе, что это клип Мухи”, “Ты знаешь, кто отрисовал кота Бегемота? То-то же”.

Виталий научил идти в ногу со временем целые поколения – свое, тогда приобщил их к рисованию комиксов и созданию студии, младше его, которых терпеливо обучал новой тогда компьютерной графике, мальчиков, которые росли на его комиксах, а затем – клипах, совсем молодых “мухинцах”, которые на прощании плакали и говорили: “Он был нам как папа”.

Конечно, мы обязаны назвать его именем улицу, студия “Муха” будет жить, скорее всего, уже был разговор издать сборники клипов и фотоальбом, будет многое, только вот пустота, которая осталась после него – так и останется...

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела 5-Я КОЛОНКА

12.10.2016
День моей республики
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.

10.10.2016
Уфа-Казань-Эллада...
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о премьере Башдрамтеатра.

09.10.2016
Нетехнический кандидат
Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.

06.10.2016
Неспортивное поведение
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.

04.10.2016
Точка неполной сборки
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.

20.09.2016
Вахтанговская волна
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

17.09.2016
Включить режим пенсионера
Роман Осокин объясняет, почему он пойдёт на выборы

09.09.2016
Расточительное развитие
Кандидат экономических наук рассуждает про эффективность институтов развития Республики Башкортостан.

05.09.2016
Мечтать не вредно!
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева рассуждает о грантах главы Башкирии.

30.08.2016
Легко ли быть уфимским башкиром?
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о своем детстве.

27.08.2016
Контракт с депутатами
Далекий от политики Роман Осокин рассуждает о выборах.

24.08.2016
Признание башкирских инопланетян
Публицист Шамиль Валеев считает, что лозунги о «работе для людей» не мог придумать землянин.

19.08.2016
5-я колонка: Кто дает главе Башкирии прикурить на передовой?
Публицист Шамиль Валеев – о роли главы Башкирии в приватизации «Башнефти».

10.08.2016
СММ – это очень серьезно
Артур Идельбаев о том, как с помощью соцсетей был обрушен АФ-банк, о Мажите Гафури, Киркорове и Кобзеве

03.08.2016
Кто у нас главный по мусору?
Блогер Валерия Лесонен задохнулась на берегу озера.

02.08.2016
Как не дать обмануть себя управляющим компаниям?
Журналист Марат Ахметшин рассуждает, как не переплачивать за коммунальные услуги.

29.07.2016
Сколько ждать полицию в Уфе?
Эксперимент на себе показал, что не менее часа.

22.07.2016
Профицит бюджета или дефицит совести
Экономист Рустем Шайахметов считает, что деньги, сэкономленные Правительством Башкирии, быстро обесцениваются.

14.07.2016
Молчи в тряпочку
Валерия Лесонен рассуждает о флешмобе #ЯнеБоюсьСказать и реакции на него.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - об уходе Виталия Мухаметзянова.
ФОТОФАКТ
Памятник Мустаю Кариму в Уфе предстал в обновленном виде

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"