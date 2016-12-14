О современном состоянии башкирского национального движения

Руководитель «Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге» Азат Бадранов написал о своем видение процессов, происходящих в башкирском национальном движении

В связи с возникшей общественной дискуссией по поводу статьи Р. Башкирцева на ресурсе «Медиакорсеть», где был использован мой пост с моей личной страницы в социальной сети, назрела необходимость объясниться по поводу своего видения касательно процессов, происходящих в башкирском национальном движении в Уфе.

В своем посте в социальных сетях я выразил общее отношение к национализму как негативному явлению. В сухом остатке это зло, не имеющее конструктивных и позитивных результатов. Для башкирского народа крайне опасно то, что в целом добрые молодые люди с искренним сердцем, но недостаточным кругозором, попадают под манипуляцию безответственных лидеров националистических движений, подводящих их как минимум к «испорченной биографии», а то и вовсе под экстремизм. Но добрых и искренних молодых людей в любом народе не так много, чтобы позволять ими так разбрасываться, тем более, что куда больше пользы для своего народа эти молодые люди могли бы принести, реализуя свой потенциал в более конструктивных вещах – карьере, науке, семье и т.д. Думаю, этот тезис не нуждается в дальнейшем раскрытии.

Вторым большим злом этого социального явления для всех башкир является узурпация национализмом наших исторических личностей, образов, смыслов и событий. Мало того, что искажается значение и роль указанных явлений, но их еще и марают в этноцентристской «грязи», которую потом придется долго «отмывать» для восстановления исторической справедливости и объективного к ним отношения.

Оппоненты в ответ мне часто приводят пример Татарии, где якобы остались верны «идеям суверенитета», названию «президент» и в целом ведут правильную политику «татаризации всех и вся» в своей республике и т.д., и поэтому всё у них хорошо. Но думается, что во-первых эта ситуация не вечна (ибо эксплуатация этносепаратистких идей контрпродуктивна в многонациональном государстве), а во-вторых «всё хорошо» у них по несколько иным причинам.

Но вернемся к событиям 10 декабря 2016 года в Уфе.

Эпатажная молодежная организация «Башкорт», с присущей ей эпатажностью, объявила о проведении «Съезда башкирского народа», я, как и большинство экспертов отнеслись со скепсисом к этому мероприятию, что верно высказал политобозреватель Рамиль Рахматов: «мы ожидали, что соберутся несколько десятков активистов самого БОО «Башкорт». Поэтому претензию «если ты не был на этом народном собрании, документы его в глаза не видел, как можешь заочно оценивать его итоги как дискредитацию башкирского народа и попытку вовлечения молодежи в маргинальные группы?» высказанную в свой адрес Валиахметом Бадретдиновым считаю справедливой. Мы недооценили всю глубину и сложность прошедшего мероприятия, без всяких оправданий повторю – пост касался отношения к национализму и его институтам в башкирском обществе, в этом моя позиция неизменна.

В чем выразились недооценка и сложность события?

Во-первых, обратило на себя внимание высокая степень мобилизации. Вопреки ожиданиям собрались не полтора десятка студентов уфимских вузов, а 200 человек со всех районов республики в зимний выходной день. То есть удалось собрать так называемый «низовой актив», работающий на муниципальном уровне. И здесь неважно, какого статуса и должностей были эти люди, главное здесь то, что эти люди были. При этом следует обратить внимание на тот факт, что аудитория собравшихся: это явно не аудитория БОО «Башкорт»; вместо однородной молодежной массы участниками съезда оказались люди и более старшего поколения.

Во-вторых, поведение руководителей БОО «Башкорт» во время задержания на площади С. Юлаева говорит о том, что организаторы «съезда» были готовы и ждали этих задержаний, и думаю, что они практически спрогнозировали, кого персонально будут задерживать. И потому, здесь они оказались на шаг впереди от республиканских властей и правоохранительных органов. С точки зрения госуправления эти задержания были лишь во вред местным властям и на пользу организаторам съезда. Ибо задержания имеют смысл лишь в целях «обезглавливания протеста» и тем самым его купирования. Однако, как стало понятно позже «обезглавливания» не произошло и мероприятие состоялось, а организаторы «съезда» этими задержаниями получили еще и широкую медиаподдержку (об этом написали многие федеральные и региональные СМИ).

В-третьих, самое главное – это содержание повестки прошедшего мероприятия. Судя по публикациям в социальных сетях и статье Рамиля Рахматова на ресурсе «Proufu», обсуждение касалось социально-экономического положения республики. Здесь следует отметить, что в национальных регионах, и, в частности в Республике Башкортостан, общественно-политическими акторами традиционно являются организации национальных движений. Происходит это во многом в силу слабой партийной системы в стране (все партии персонализированные, т.е. партии одного человека – Зюганова, Жириновского, Явлинского и т.д.), региональные отделения политических партий выступают лишь в качестве симулякров общественно-политических процессов в период избирательных кампаний и никак себя не проявляют в межвыборный период, тем в более в обсуждении проблемной повестки регионов. Организации национальных движений напротив, всегда проявляют себя активно, обсуждая более широкие вопросы, чем этнические (но само собой этнические в том числе), касающиеся в целом всего населения республики.

Выделяю этот момент потому, что достаточно живого обсуждения злободневных проблем национальные организации не проявляли давно, выхолощенный и деморализованный ВКБ к этому, к сожалению, уже не способен. Как и не способен мобилизовать своих сторонников в районах республики без административного ресурса.

Кто организовал «съезд»?

Полагаю, что в чиновничьих отчетах уже написали, что съезд проведен на деньги Благотворительного фонда «УРАЛ» и людей «сепаратистского режима» Рахимова.

Однако, на мой взгляд, «съезд» «организовал» внутриполитический блок Администрации Хамитова. И активно его организовывать он начал еще год назад. Поясню позицию.

Башкирское национальное движение в свое время было собрано под колпаком ВКБ. С точки зрения госуправления ценность ВКБ заключалась в канализации протестных настроений, то есть – проблемы обсуждать можно и всегда, пожалуйста, но только цивилизованно и конструктивно, без объявления «референдума о недоверии» к руководству республики. В этих целях была создана широкая сеть местных отделений ВКБ, в которых были собраны активные граждане на местном уровне по всей республике, а Исполком ВКБ включал в себя всех аксакалов народа. Понятно, что и тогда выстроенная система давала сбои и не всегда справлялась с возложенными на нее задачами, но вектор был именно такой направленности.

Год назад при подготовке 4-го ВКБ, сотрудники АГ РБ проявили небывалую прыть и ретивость, к примеру, непонятно для чего зачистили от всякой (остававшейся) инициативы этот общественный институт. Сиюминутная победа с победным отчетом «ВКБ полностью под контролем» не стоит тех проблем, которые возникли после. Отстранили от участия в деятельности этого общественного института не только одиозные и противоречивые фигуры, но и вполне конструктивных и безобидных представителей башкирской интеллигенции. При этом сеть местных отделений практически уже перестала существовать.

Далее «неудобные» и одиозные личности самоорганизовались в некую общественную организацию «Аркадаш». И как показало мероприятие 10 декабря 2016 года, за год они смогли выстроить взаимоотношения с активистами на местах в различных уголках республики.

Таким образом, на мой взгляд, администрация региона вместо того, чтобы встроить общественных активистов в конструктивное русло, своими руками создала себе оппонирующую организацию. С точки зрения госуправления это провал.

Выводы

Очевидно, что БОО «Башкорт» был лишь вывеской для их старших товарищей из «Аркадаш», и как мы увидели, в их отношении это оказался эффективный маневр.

Очевидно, что люди из районов приехали на проблемную повестку, а не на лидеров тех же «Башкорт». Но активисты этих организаций могут занять лидирующие позиции у населения республики только в том случае, если будут продолжать генерировать повестку, которая отзывается в массах, и если чиновники из башкирского Белого дома будут продолжать подставлять своего шефа.

Очевидным является также, что социально-экономическое состояние в республике еще долго будет штормить в силу объективных и субъективных причин, то есть вторая волна глобального экономического кризиса сольется с самодурством чиновников в регионе. Потому важно выстраивать здравый диалог, искать пути решения совместно. В конце концов, ни общественность, ни органы власти не решат свои проблемы друг без друга. Преодоление кризисных явлений возможно лишь при обоюдном взаимодействии, но всякая радикализация этому вредит. При этом радикализация не только в обществе (появление маргинальных групп и т.д.), но и радикализация в госаппарате, то есть практика давления и применения репрессивных мер в отношении гражданских активистов, вместо конструктивного общественно-политического диалога.