Зачарованный Бурзян

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.

Никто не ожидал, что бурзянские школьники с топорами в руках дошагают до эфира BBC, до первой полосы газеты Daily Mail, которую, наверно, за утренней чашкой чая листает сама королева Елизавета.

Есть разные версии произошедшего: и послевыборная провокация мести ради, и желание привлечь внимание администрации к проблемам и пр. Но факт остается фактом – Бурзян прогремел на весь мир. И больше всего, думаю, самих бурзянцев удивляет наше всеобщее удивление, что школьники идут по лесу, полным зверья, несколько километров одни (на видео – с матерями). Да, проблему с транспортом надо решать. Школы закрываются. Люди не только здесь, но и со всех районов Башкортостана остались в растерянности, едут в Уфу, согласные на любую работу. Но, надо признать, бурзянцы всегда так ходили – по много километров, ходил по семьдесят километров через горы и леса и видный государственный деятель Исмагил Габитов, родом из деревни Галиакбер – они взбирались на гору, тянули друг друга за веревки, зимой – на лыжах и снегоступах. Ходили и будут ходить, не в школу, так просто в гости через леса и горы – такова она, жизнь бурзянца. С топором ли, с ружьем – они знают о лесе и хищниках все.

Вы ведь заметили, как мальчишка на нашумевшем видео рассматривал звериные следы на снегу? Так вот, они говорили, что вчера увидели бегущего по поляне волка, побежали обратно домой. Матери взялись их сопровождать. Мальчик, снимающий на видео, рассуждал о следах, что здесь и лисица пробежала, и глухарь где-то там сидел. Без страха, шутит к тому же, называя волка бедолагой. Представляю, если бы какой-нибудь другой, не бурзянский мальчик увидел волка, несущегося на него! Точно заикой бы стал, какие уж шутки на следующий же день…

Бурзянский район – это уникальное место на земле не только из-за невероятной красоты. Это край, где до сих пор тысячелетние башкирские эпосы и мифы – это их повседневная жизнь. Спокойно рассуждают, кто и когда видел коня Акбузата (он без крыльев, намного крупнее обычных коней, белоснежный, с длинной гривой и хвостом) – видят его только хорошие люди. Знаю своих друзей, которые видели Акбузата, ничуть не усомнившись в его существовании, потому что здесь попадаешь в другую реальность. Местные жители предупреждают о запрете купаться в «нехорошей воде» озера Йылкысыккан – «Откуда вышли кони». Рассказывают о духах озера. «Нехорошесть» почувствовал и ученый- водолаз, вспоминая, что чувствовал взгляд и видел странные тени…

А уж о пещере Шульган-Таш (Капова) столько всего написано! Духа пещеры также в образе волка или невиданной птицы видят до сих пор. Есть гора Масим, названная в честь Масим-хана, объединившего семь башкирских родов. В деревне Байназар до недавних пор существовали два кладбища – кипчаков и бурзянцев. Давняя вражда двух башкирских родов, запечатленная в эпосах о Бабсаке, Кусяке и его сына Карагулумбете – это уже, слава Всевышнему, не кровавое противостояние древности, но кипчаки и бурзянцы до сих пор относятся друг к другу с долей неприязни. Возле деревни Акбулат высится курган Бабсака, к нему приходят поклониться. Кстати, есть современное предание о том, как при административном разделении на районы, каждый будущий район выдвигал свою версию названия, инициатива от народа, так сказать. И первыми с ходатайством о Кипчакском районе, зимой, на снегоступах и лыжах, устремились башкиры-кипчаки. А нынешние баймакцы, где много башкирских деревень, принадлежащих бурзянскому роду, хотели назваться Бурзянским. Но в обкоме сидел бурзянец с этих краев, его слово и стало решающим…

Мы – мама, я и младшая сестра Тансулпан, впервые попали в Бурзян еще в девяностые годы как положено - прилетели на «кукурузнике». По бурзянским дорогам рекомендовалось ездить только местным, иначе быть беде. А территория заповедника тогда еще была похожа на цветущий луг с еле заметными тропками. Скромные парни – работники заповедника провели долгую и бесплатную экскурсию по пещере. А ночью, около дух часов, нам танцевал старый Янгали Вахитов – знаменитый танцор, друг Гаскарова, постановщик многих танцев, которого назначили сторожить заповедник. Он рассказывал об особенностях башкирских мужских танцев, сам себе напевал, старушка-жена ритмично стучала по ведру. До сих пор как в волшебном сне помню его легкую, небольшую фигуру, черным силуэтом кружащимся в быстром танце, взлетающим на синего июльского неба и звезд…

Машины не дождались и из пещеры пошли пешком. Янгали-агай сказал – идите прямо по дороге и ничего не бойтесь, летом хищники не нападают. Дошли до деревни Акбулат, здесь нас, не спрашивая ни имени, ничего – тут же пригласили зайти в дом старик со старухой, очень огорчились, что мы не можем пожить у них столько, сколько нам захочется. Всего полдня. Машина забрала отсюда – местные предприниматели, отец с сыном, на грузовой машине без фар и тормозов. Выехали вечером. Двадцатилетний сын – за рулем, отец – в кузове, следил за дорогой и громко указывал, что и как. «Двоечник!» - кричал он сыну, когда тот не мог вовремя притормозить несущуюся под горку машину, наезжая на придорожные камни и бугры. Въехали в Старосубхангулово ночью, притормозили, наехав на небольшую горку. Машина скатилась обратно и остановилась.

…Сестра Тансулпан рассказывала, что однажды в деревне Старый Мунасип они взобрались на гору, и когда спускались другим путем - к огородам самой деревни, их поджидала молодая бурзяночка, которая пригласила зайти в дом. «Всех, кто спускается отсюда, я зову пить чай», - приветливо объяснила она.

У бурзянцев опоздание на полтора-два часа считается нормой. У них время в голове протекает по-другому. Если вы приедете в Бурзян и увидите всю его красоту, то поймете их. Здесь неловко сверяться с часами, стыдно перед самой величественностью скал, высоких сосен, дивного разнотравья. Когда мы три года назад делали к празднику «Башкирский мед» театрализованное представление, близко столкнулись с непредсказуемостью их характера. Просим сделать сцену, декорации из дерева – привыкшие ловко орудовать топором с детства, ребята тут же срубали деревья вокруг площадки, быстро и без лишних слов делали, все, что надо. Но потом исчезали. Опять находили – просили. Их надо именно просить – любой приказ или угроза начальства воспринимается в штыки. Перед мероприятием попросили сделать множество колотушек для имитированных барабанов. Парни нарубили их в лесу великое множество, а сами исчезли. Режиссер Сулпан Аскарова и танцоры Сибайского ансамбля собирали их сами по лесу. Я поехала до Старусубхангулово в одном автобусе с детским коллективом, и со смехом слушала, как пятиклассники угрожали учительнице, что завтра с утра возьмут да и уйдут к родственникам в другие деревни, а если придут за ними, уйдут в лес – и никто их не найдет, даже отцы. Нечего, мол, им каникулы портить! Они не думали, что столько репетиций, так не договаривались. Учительница чуть ли не умоляла их, обещала грамоты и прочая, прочая. Вот такие независимые они, с самого детства, что уж тут поделать.

А еще помню – работала над сценарием в библиотеке. Зашел пожилой мужчина в чистой, но заношенной фланелевой рубашке, в хороших маскировочных брюках и высоких сапогах. Он принес штук десять книг. Тихо общаясь с библиотекаршей, набрал себе новую стопку – башкирских авторов, Бунина, Пильняка, еще кого-то – не расслышала…

Работая над сценарием, узнала и такой удивительный факт. Бортевые деревья передаются из поколения в поколение вот уже несколько веков, и каждая семья отмечает их своей тамгой – родовым знаком. Покушаться на чужое дерево – страшный грех. И до сих пор никто не трогает борти тех, кто не вернулся с войны, а наследников нет. Так и стоят они живыми памятниками погибшим воинам…

Зачарованный край, зачарованные люди. Дыхание древности… Но рубятся леса. Неудержим дикий туризм с горами мусора вдоль Агидель-Белой. Территорию возле заповедника превратили в шумную автостоянку, с бесконечными шашлыками и банями. И если уж так громко заговорили о Бурзяне, давайте говорить и дальше. Как бы сохранить все это богатство, сделать туризм цивилизованным, развить этнотуризм. И чтобы многие инициативы местных жителей – а теперь там образованной, целеустремленной молодежи много – поддерживались администрацией и выше. Чтобы Бурзян был для бурзянцев, прежде всего. И для нас. И для всего мира.

Вот такие мысли навеяли эти бесстрашные школьники с топорами в руке, бойко рассуждающими на бурзянском диалекте о волках…