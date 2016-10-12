День моей республики

Шамиль ВАЛЕЕВ

Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.

Думаю, День Республики всё же важен. Пусть празднуется он сейчас формально и как-то застенчиво-раздраженно. Как лишний повод для чужого пиара.

«Торжественное заседание» для тысячи чиновников провели чуть ли не за неделю до, удобно, а не накануне, как положено. Видимо, уже были выкуплены электронные билеты на самолеты и скоростные электрички до подмосковных и зарубежных дач. Ну не ломать же из-за старых обычаев график поствыборного моциона, утвержденный главой семьи!

Кстати, раньше из-за мест в партере Торжественного собрания в Оперном бывали ожесточенные скандалы и кровавые обиды, этот приглас означал для многих билет в Первую Тысячу. Сейчас места в «элите», видимо, рассылаются электронно. Цена их — не дороже файла. Как и все цифровое, это ненадолго.

Этот осенний, редко солнечный, часто промозглый праздник (опять завидуем соседям с их урожайным 30 августа) - не только воспоминание о 10 «суверенных» годах и 20 «рахимовских».

И не только ностальгия по «своей экономике», вдруг куда-то испарившейся. И даже не повод для перерезания ленточек, которых сейчас боятся как огня, заменяя какими-то жестяными каруселями.

Это — время задуматься, где мы живем, какой частью нашей души и тела куда приникаем. Головой — к Москве, грудной клеткой, животом и легкими — к Башкирии, ступнями — к ровному или жидкому асфальту родного города и села.

Иногда кажется, что курайно-бравурные слова «Республика» и «Башкортостан» стали звучать заметно тише на фоне колокольно-бибикающей «Москвы» и «Уфы», резво цокающей каблуками по льду и шлепающей по лужам под музыку торговых рядов.

И кажется, что степная солидность нашего Башкортостана ощутимо ушла вместе с политическими тяжеловесами, из-за бюджетной диеты и углеводородной липосакции. И это похудание и не дало взамен ни мышц, ни резвости, ни упругости позвоночника.

Мы просто высохли, отощали как регион, стали пергаментными, желчными, серыми и бесплотными. Голос наш тих, ворчлив, всегда раздражен и зануден. А глаза — страдальчески пусты и усталы. Рукопожатие — деревянное. Как будто болеем.

Бывают разные времена. В 90-е, даже получая черные вести с Кавказа о наших дорогих призывниках, мы мало думали о своей новой Родине — России.

Почти никогда не чувствовали себя горожанами, будучи ими лишь во втором-третьем поколении. Сейчас теряем из фокуса Республику, принимая за неё строгую тетку с каре из "единого окна", ухаб на федералке, ненужную агитку в почтовом ящике или вид из окна машины по дороге на пикник.

Думаю, это ненадолго. Я уже, как и многие из вас, убеждался, что можно вывести мальчика из Башкирии, а Башкирию из мальчика не вытравишь.

Нельзя простому человеку жить без миллионной провинции в душе, сразу в стране и мире — имея общую Родину, слишком мы различаемся с другими регионалами по скорости, доброте, моторике и прочим психологиям.

Наши нигде не пропадают, но привыкают года полтора-два к чужому месту. И всё никак. Поверьте на слово ссыльному командировочному, если сами дальше Затона не выезжали.

И тихая, терпеливая моя Башкирия, некогда внешняя, курайская, байская и бабайская, когда стала теряться в рыке инновационной мотопилы, экскаваторе, роющем украденную землю, в уханьи сваебойной машины, назойливом и тупом жужжании на тему брендов, вдруг стала внутренней и очень для меня важной мелодией.

Можете раздать друзьям все пустыри и снести купеческие халупы, спилить все зелёное, срыть все белое, высосать все черное, но от этого колышка провинциального мне уже не отвязаться. Потому что моя Башкирия звучит во мне.

И каждый день я вижу еще одного такого же, разного возраста, пола и народа, с грустными, умными и добрыми глазами, слушающего свой внутренний курай.

Уфа — Казань — Нижний Новгород, 11 октября 2016 года