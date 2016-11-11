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5-Я КОЛОНКА
Топором прорубить цифровое окно// 11.11.2016
Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
Фото: Кристина Дейнеко
Безжалостная цифровая волна в считанные часы подхватила историю с отважными ребятами из Бурзяна, которые не боятся ни волка, ни совы, и ходят в школу с топорами.
Мы и думать не могли, что простенькое видео с удалой башкирской речью и звериными следами на снегу пробьёт все федеральные СМИ и докатится до британских берегов.
В понедельник утром написала об этом "Медиакорсеть", вечером вторника ВГТРК показала по телеканалу "Россия.24" богатый сюжет с инфорграфикой, в среду эту историю опубликовал таблоид Дейли Мейл, второй по влиятельности и первый по тиражу в Британии, в четверг - BBC News.
Поразительна реакция и гражданского общества, и властей на этот, в общем-то бытовой для Башкирии эпизод. Медведи и другие опасные звери живут в Бурзяне здесь еще со времен палеолита, самым древним памятником которого является Капова пещера.
Прокуратура с одной стороны проводит проверку всех и вся в районе, интернет-общественность, не особо разбирая сути вопроса, требует наказать за что-то местное начальство - все пришли в цифровое медиавозбуждение.
Я представляю, что пришлось выслушать от начальства самому молодому главе района в Башкирии - Рустаму Шарипову, который сам немного похож на бурзянского медведя, в связи с этой историей.
За всей этой цифровой суматохой мы чуть не упустили важный момент. Тот самый, о котором мечтали, устраивая овальные столы и рассказывая друг другу про туристические кластеры и территориальный маркетинг.
Один мутный ролик сделал для прославления Бурзяна, как места, где любой школьник может встретить медведя и волка, столько же, сколько десятилетние рассказы о самом древнем в Европе памятнике палеолита - Шульган-таше.
И больше, чем десятки миллионов, потраченные на пиар туристической Башкирии.
Цифровая слава недолгая. Но я уверен, что при правильной подаче миллионы людей на Земле соединят в голове отважного мальчика с топором, который не боится медведя, с заповедной красотой нашего самого дотационного района.
Которому никак самостоятельно не найти пары-тройки сотен миллионов рублей на асфальт до отдаленного села.
Материал подготовлен в сотрудничестве с редакцией радиостанции "Эхо Москвы в Уфе"
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Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
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