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5-Я КОЛОНКА

Трудно ли быть полицейским?

Кристина ДЕЙНЕКО // 10.11.2016
Дочь сотрудника МВД Кристина Дейнеко знает о жизни полицейских не понаслышке.

- Жить в семье полицейских очень сложно. Эта профессия накладывает отпечаток на человека и, так или иначе, он переносит это все в семью. Мой отец подполковник, за более чем 30 лет работы в органах внутренних дел он повидал немало и поэтому очень боялся, что со мной что-то случится. Поэтому все дискотеки до 18 лет для меня были под строжайшим запретом. 
Когда я была маленькая и папа приходил домой, то за ужином, когда нас, детей, не было за столом, он рассказывал маме «ужастики» с работы. Я, естественно, как ребенок любопытный, подслушивала за дверью. 
Помню, что как-то папа не пришел домой. Мама не находила себе места, утром раздался звонок с работы. Оказалось, папа лежит в больнице со сломанной ногой, и ему будут делать операцию. Как удалось выяснить, в этот вечер он был дежурным, в часть раздался звонок.

Женский голос сообщил: 
- Я видела труп на стройке с ножевым ранением в области сердца. 

На место выехала опергруппа. Пока они искали тело, папа решил проверить строящееся здание. Ночь, темно, и не удивительно, что папа упал с недостроенного 3 этажа и сломал ногу. Естественно, «свидетельницу» нашли и опросили.

Оказалось, что она поссорилась со своим любимым, который служил в полиции и решила ему насолить. Женщина думала (хотя на мой взгляд она не думала совсем), что дежурный в ту ночь - ее благоверный, и чтобы он просто так не сидел на работе, решила устроить ему вызов. В итоге из-за ее глупости папа был на больничном не один месяц, радует, что операция прошла успешно. 

После этого произошел еще один случай. В полицию раздался звонок девушки. Рыдая в трубку, она сообщила, что ее удерживают в квартире трое парней, они насилуют и издеваются над ней. Изверги настолько распоясались, что напились и уснули, девушка заперлась в ванной комнате и позвонила в 02. На место выехал мой отец и другие полицейские. Как точно происходила операция, я не знаю, но отец рассказал, что это все напоминало историю из фильма «Ворошиловский стрелок». Ему удалось вызволить девушку, успокоить, после чего несчастную отправили в больницу, парней посадили. До сих пор в голове не укладывается, как студентка могла пойти на «день рождения» с незнакомыми парнями. Папа рассказал мне эту историю, чтобы я подобных глупостей не совершала. 
Отец рассказывал маме, какие проблемы происходят на работе, особенно трудности начались, когда появилось новое начальство. В полиции такое бывает, что когда приходит новый главнокомандующий, то «старичкам» приходится нелегко. И тут уже все зависит от человека, кто-то прогибается, а кто-то не поступается со своими принципами и в итоге уходит, хорошо, если -  на пенсию. Папа понимал, что получить звание полковника ему вряд ли удастся, поскольку конфликт с вышестоящим начальством не даст ему этого сделать. Тут невольно задумываешься, ну как же так? Ведь история, которая произошла в 2005 году, должна была стать основной причиной для его нового звания. 
Преступление, жестокое и ужасное, произошло в маленьком северном городке. Тогда в СМИ появилось страшное сообщение: «В одном из микрорайонов города нашли трупы двух школьниц». Конфликтов у девочек ни с кем не было, в семье все было хорошо. Тогда для раскрытия были задействованы сотрудники следственной части прокуратуры автономного округа и оперативных подразделений милиции. В течение нескольких месяцев папа жил там, в другом городе. Убийца не просто лишил жизни школьниц, но и расчленил их. Все горожане жили в страхе, опрашивали всех. Когда изверга нашли (им оказался учитель физкультуры), отец вернулся домой. Благодаря ему и его коллегам преступника нашли и посадили. 
Но папа ушел на пенсию. Потому что работать стало невыносимо. Я многое знаю о его экс-начальнике. Но это не печатная информация. Отец работает адвокатом, защищает только тех, в невиновности которых он уверен. Как отразилась на нем его профессия? Испорченная нервная система, бессонница, зато людей он видит насквозь. 
Мой брат прослужил в органах также немало лет. Пришел он туда еще юнцом, естественно, что ребята, которые приходят в полицию только со школы МВД, полны энтузиазма и максимализма. Но столкнувшись с несправедливостью, а иногда и с  ложью, вольно или не вольно начинаешь задумываться, а насколько правильно работает система. Мой брат раскрыл множество преступлений, посадил за решетку не одного жулика. Но сейчас он судится с полицией за незаконное увольнение. Пришло новое начальство -  и не срослось. 
Хочу поздравить своих близких, друзей и просто сотрудников полиции с их профессиональным праздником. Только если вы будете, несмотря ни на что выполнять свою работу, служа букве закона, не прогибаться и быть сильными, мы сможем спать спокойно. Кто бы что не говорил про полицию, там есть хорошие люди и их много, так вот именно им я желаю здоровья, а главное  - долгих лет жизни.

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5-Я КОЛОНКА

Дочь сотрудника МВД Кристина Дейнеко знает о жизни полицейских не понаслышке.

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