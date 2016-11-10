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10 ноября, четверг
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5-Я КОЛОНКА
Трудно ли быть полицейским?// 10.11.2016
Дочь сотрудника МВД Кристина Дейнеко знает о жизни полицейских не понаслышке.
- Жить в семье полицейских очень сложно. Эта профессия накладывает отпечаток на человека и, так или иначе, он переносит это все в семью. Мой отец подполковник, за более чем 30 лет работы в органах внутренних дел он повидал немало и поэтому очень боялся, что со мной что-то случится. Поэтому все дискотеки до 18 лет для меня были под строжайшим запретом.
Женский голос сообщил:
На место выехала опергруппа. Пока они искали тело, папа решил проверить строящееся здание. Ночь, темно, и не удивительно, что папа упал с недостроенного 3 этажа и сломал ногу. Естественно, «свидетельницу» нашли и опросили.
Оказалось, что она поссорилась со своим любимым, который служил в полиции и решила ему насолить. Женщина думала (хотя на мой взгляд она не думала совсем), что дежурный в ту ночь - ее благоверный, и чтобы он просто так не сидел на работе, решила устроить ему вызов. В итоге из-за ее глупости папа был на больничном не один месяц, радует, что операция прошла успешно.
После этого произошел еще один случай. В полицию раздался звонок девушки. Рыдая в трубку, она сообщила, что ее удерживают в квартире трое парней, они насилуют и издеваются над ней. Изверги настолько распоясались, что напились и уснули, девушка заперлась в ванной комнате и позвонила в 02. На место выехал мой отец и другие полицейские. Как точно происходила операция, я не знаю, но отец рассказал, что это все напоминало историю из фильма «Ворошиловский стрелок». Ему удалось вызволить девушку, успокоить, после чего несчастную отправили в больницу, парней посадили. До сих пор в голове не укладывается, как студентка могла пойти на «день рождения» с незнакомыми парнями. Папа рассказал мне эту историю, чтобы я подобных глупостей не совершала.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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