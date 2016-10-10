Уфа-Казань-Эллада...

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о премьере Башдрамтеатра.

...На шаткую конструкцию взобрался всевидящий человечек, он же – Хор, который убедительно рассказал, почему в Башкирском драматическом театре нужно ставить трагедию, что история театра начиналась с “Эдипа”, и почему современный зритель должен еще и еще раз оглядываться на то, что произошло давным-давно в далекой Элладе... И процитировал Мандельштама: “Бессоница, Гомер, тугие паруса...Я список кораблей прочел до середины..."

И только потом уже перешел на пролог Жана Ануя: “...Мы уже не животные, но, несомненно, еще не люди. С той поры, как возникло искусство, об этом твердил нам каждый великий художник...”

Итак, Башдрамтеатр представил зрителям долгожданную «Антигону». Долгожданную потому, что ее поставил известный режиссер Фарид Бикчантаев. Уфу он постановками не балует – времени у него, главного режиссера Татарского академического театра им. Г.Камала, не так много, и каждый его спектакль здесь становится событием. Поэтому на премьере можно было увидеть много театральных критиков, журналистов, любителей театра.

Спектакль получился филигранный, чарующий, без пафоса и надрыва. Цельный по декорации и костюмам, по проработанности всех деталей. И, конечно же, – великолепный актерский состав. О, как играет Олег Ханов в роли Креона – палач поневоле, который ради сохранения власти пожертвовал жизнью Антигоны и своего сына (в этом «тиранском» образе у него было гораздо больше разных эмоциональных состояний, нежели в «Ричарде III»). Хрупкая и стойкая Антигона (Лилия Галина), которая выбивается по поведению, пластике движений от величественности семьи - словно хрупкая хрустальная ваза, которая вот-вот должна разбиться… А как противостоят ей надменная Кормилица (Алсу Галина) и ее взбалмошная сестра-красавица Исмена (Гульмира Исмагилова, Гульназ Хайсарова)! Очень смешными и узнаваемыми получились три стражника (Ильдар Саитов, Азамат Гафаров, Юнир Куланбаев). Рядом с ними происходят великие события, спор о человеческом достоинстве может завершиться только казнью, царский дом содрогается от потрясений, а они, словно охранники в бюджетной организации, обсуждают, на что потратят премиальные…

Герои передвигались по холодному дворцу, выхватывали стулья и кушетки из-под полиэтиленовой пленки (забвения), порой смотрели на нас сквозь мутную толщу времени – стекла, не видя нас, ведь мы - будущее. И исповедовались перед нами полушепотом, и это пробирало до дрожи… Все шатко в этом мире, все хрупко…

Самой потрясающей для меня была сцена объяснения Креона с сыном – грубоватым, неуклюжим воином, нежно любящим Антигону (Ильсур Баимов). Отец, предающий сына ради власти…

И сцена за сценой начинаешь понимать, к чему был этот спич от режиссера Бикчантаева в начале. Зная ситуацию в современных театрах, вынужденных раз за разом ставить комедии – и чтоб много музыки и песен, он звучал КАК призыв спасать театр, как искусство, а не только как место, где можно отдохнуть и развлечься. Отдыхать на трагедии нельзя, об этом и говорит Хор (Алмас Амиров), трагедия обязана разбередить душу. И, действительно, новая постановка еще раз подтверждает, что театр – это прежде всего храм искусства. И радует, что Башдрамтеатр постановка за постановкой доказывает это, воспитывает своего зрителя и пытается удержать свои позиции при всех финансовых трудностях.

Помимо самой постановки, не менее удивил приезд «группы поддержки» из Казани в первый день премьеры: директор камаловского театра Ильфир Якупов, известный театральный критик, член экспертной комиссии «Золотой Маски» Нияз Игламов, и легенды татарского театра, народные артистки РТ Люция Хамид и Раушания Юкачева. Они были в восторге и от постановки, и от теплого приема театра. Говорят, хотели пообщаться и с министром культуры Аминой Шафиковой, услышать ее мнение.

Но она покинула зал после первого акта. Ушла, не досмотрев спектакль, которым открылся новый сезон главного башкирского театра, спектакль, который является бенефисным для художественного руководителя театра Олега Ханова, спектакль, на который специально приехали видные казанские гости и присутствовал сам режиссер, являющийся значимой фигурой в российском театральном пространстве…

Ее уход – это тоже был акт, между прочим. Не менее трагичный для нашего искусства, ведь Шафикова уже взяла за привычку покидать зал после первого акта с «заумных» спектаклей. Я думала, что это позволяют себе только чиновники высшего ранга, у которых поболее неотложных государственных дел. А здесь – большое театральное событие, и нате вам…

И не потому ли на второй день премьеры голос Хора о том, почему ставятся трагедии в Башкирском театре, был уже грустным-прегрустным, ведь если министры культуры уходят, не досмотрев, чего уже говорить о зрителях, которые готовы платить деньги только за зрелища…