Почему я составил завещание

Журналист Эмиль Мусин рассуждает о том, что все нужно делать вовремя.

Ведя лет 15 рубрику «Из зала суда», пришёл к выводу, что надо составить завещание, хотя мне нет и 50 лет.

Примеры внезапного ухода не больных и не старых знакомых часты. Затем нередко начинается борьба за наследство. Она проводит красную черту и делит жизнь на до и после смерти человека, которого все любили.

«Вы деретесь из-за дома, а сами составили завещание?» – спрашиваю я противоборствующих. Нет, после них хоть потоп. Они верят, что проживут лет до 100.

Но жизнь сегодня не поддается никакому объяснению и вносит свои коррективы. После смерти родителей дети, действительно помогавшие им при их жизни, с удивлением обнаруживают целую толпу номинальных наследников. Разворачиваются настоящие юридические войны родственников за машины и недвижимость. Некоторые доходят до уголовщины. Уж точно не этого хотели наследодатели...

Недавно общался со знакомой пенсионеркой. В хорошем настроении она вышла от нотариуса:

– У меня трёхкомнатная квартира и кирпичный дом, который от второго мужа остался – говорит она. – Составила завещание.

– Не рано?

– У меня три дочери и я их слишком хорошо знаю. Всё обсудила с ними. Немножко даже поспорили, но всё поделили по долям.

Какой мудрый и, к сожалению, не частый в нашей глубинке подход. По данным ЛЕВАДА-центра, только 15% россиян, в основном в крупных городах, сами при жизни составляют завещания. А остальные?

Вот один из наследственных споров: две дочери и сын делят старенький дом, оставшийся после смерти матери. Дело «обросло» ещё тремя взаимными исками и затянулось на два года. Расходы на адвокатов, восстановление техдокументации (часто на сельские дома документы отсутствуют), на экспертизы, составили сумму, равную рыночной стоимости самого строения.

Конца и края спору нет. Одна сестра ходатайствует перед судом о проведении проверки на вменяемость родного брата. Вторая заявила, что если не согласятся на её условия, то она сожжёт дом. В результате все трое начинают судиться друг с другом по поводу клеветы, угроз и оскорблений.

После введения института собственности наследственные споры стали одной из самых массовых и проблемных категорий гражданских дел в судах. Понятно, что пожилые сельчане, уходящие из жизни, слабо разбираются в юриспруденции. А как же родственники? Они могут напомнить родителям: давайте всё обсудим и решим, чтобы никто не обижался. И ничего зазорного в таком подходе нет. Ведь одна дочь до последнего дня будет поддерживать маму и помогать ей, другая – уехала и 10 лет не интересуется её проблемами. Пусть хозяйка имущества сама решит, кому какую долю выделить.

Запомнилось высказывание той пенсионерки, вышедшей от нотариуса: «Я их (своих детей) слишком хорошо знаю». И это самое главное. Мудрая женщина, умерла через две недели. Инсульт. Она изначально заглушила ростки возможного раздора. Я вижу её дочерей, они вместе ездят в Турцию, воспитывают детей. Бес ненависти из-за споров о наследстве не пробился в их узкий круг.