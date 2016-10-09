Нетехнический кандидат

Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.

Фото: Наталья Кузнецова

- Я, Ахмадуллин Ринат Рифгатович, родился 2 июня 1983 года в Уфе, где и проживаю с рождения по настоящее время.

В 2004 году закончил Институт права Башкирского государственного университета по специальности юриспруденция.

После окончания БашГУ, с 2005 года по 2014 год работал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации на должностях следователя, старшего следователя, старшего помощника, заместителя прокурора района. С июля 2014 года - адвокат Кировского районного филиала Некоммерческой организации Башкирская республиканская коллегия адвокатов. Женат, воспитываю троих детей.

Решение принять участие в конкурсе было обдуманным и осознанным, «техническим кандидатом», которым меня называют в ряде СМИ, себя не считаю.

Предложений принять участие в конкурсе из администрации и иных органов не поступало, участвую по собственной инициативе, по зову сердца и требованию времени.

О проблемах города знаю, живя здесь, а также сталкиваясь с ними ежедневно, будучи адвокатом и должностным лицом органов прокуратуры. Сомнений в своих силах не испытываю, даже не будучи представителем «партхозактива», строителем или руководителем муниципального учреждения. В этом смысле являюсь независимым кандидатом.

Что касается ситуации в городе, наблюдаемой каждым гражданином: те направления роста, на которые на протяжении нескольких предыдущих лет опиралась администрация города, в настоящее время требуют корректив.

Как мы видим, покупательская способность населения падает, это обусловило замедление рынка жилищного строительства, и этооблегчает решение транспортных проблем города в перспективе, а также предполагает ряд иных изменений, связанных с продолжающимся обнищанием населения.

Из года в год мы наблюдаем примерно одинаковую структуру бюджета города, в которой расходы на социальные нужды превышают 70 процентов. Снижение этих расходов, конечно, не допустимо, но и бюджетом развития бюджет города Уфы не назовешь. Серьезных инвесторов ждать не приходится, ведь перспективные «точки роста» не определены еще даже для республики.

Чего стоил один конфликт по поводу «Кроношпана». Городу и республике нужны сотни «кроношпанов», если говорить о развитии промпроизводства и, в первую очередь, о создании рабочих мест.

В противном случае мы действительно будем иметь дело с оттоком населения и полной утратой конкурентных преимуществ города - «миллионника». Одним туризмом и малыми архитектурными формами, к сожалению, пока не проживешь.

Ряд непопулярных мер напрашивается уже на протяжении целого ряда лет, это:

- платная стоянка в центре города (с одновременным строительством разгрузочных стоянок);

- массовый снос металлических гаражей (с перспективой их полного сноса в городе Уфе, за рядом исключений) так как темпы оставляют желать лучшего;

- удаление с улиц города всевозможных «маршрутных такси», так как сложившаяся система перевозок пассажиров стала питательной средой для финансовых правонарушений (значительные объемы наличных средств) и коррупции (органам госбезопасности уже давно известны бенефициары этого бизнеса);

- прокладка действительно нужной городу скоростной транспортной системы через весь город не по второстепенным улицам, а прямо по проспекту Октября, что позволит сделать электротранспорт прибыльным, а перевозчиков «азиатского» типа полностью и безвозвратно вытеснить из города.

Вообще, только в 2016 году принято порядка 20 городских программ, не считая среднесрочных и долгосрочных программ, принятых ранее, а также принятых на уровне республики. Включая программы, касающиеся развития территории города Уфы, городского округа, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Таким образом, недостатка в программах нет, проблема в финансировании и реализации. Хватит просить у главы администрации, будем хозяевами в своем городе. Нужна инициатива населения, массовое развитие волонтерского движения при поддержке администрации города.