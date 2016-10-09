9 октября, воскресенье
5-Я КОЛОНКА

Нетехнический кандидат

// 09.10.2016
Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.

Фото: Наталья Кузнецова

- Я, Ахмадуллин Ринат Рифгатович, родился 2 июня 1983 года  в Уфе, где и проживаю  с рождения по настоящее время.

В 2004 году закончил Институт права Башкирского государственного университета по специальности юриспруденция.

После окончания БашГУ, с 2005 года по 2014 год работал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации на должностях следователя, старшего следователя, старшего помощника, заместителя прокурора района. С июля 2014 года  -  адвокат Кировского районного филиала Некоммерческой организации Башкирская республиканская коллегия адвокатов. Женат, воспитываю троих детей.

Решение принять участие в конкурсе было обдуманным и осознанным, «техническим кандидатом», которым меня называют в ряде СМИ, себя не считаю.

Предложений принять участие в конкурсе из администрации и иных органов не поступало, участвую по собственной инициативе, по зову сердца и требованию времени.

О проблемах города знаю, живя здесь, а также сталкиваясь с ними ежедневно, будучи адвокатом и должностным лицом органов прокуратуры. Сомнений в своих силах не испытываю, даже не будучи представителем «партхозактива», строителем или руководителем муниципального учреждения. В этом смысле являюсь независимым кандидатом.

Что касается ситуации в городе, наблюдаемой каждым гражданином: те направления роста, на которые на протяжении нескольких предыдущих лет опиралась администрация города, в настоящее время требуют корректив.

Как мы видим, покупательская способность населения падает, это обусловило замедление рынка жилищного строительства, и этооблегчает решение транспортных проблем города в перспективе, а также предполагает ряд иных изменений, связанных с продолжающимся обнищанием населения.

Из года в год мы наблюдаем примерно одинаковую структуру бюджета города, в которой расходы на социальные нужды превышают 70 процентов. Снижение этих расходов, конечно, не допустимо, но и бюджетом развития бюджет города Уфы не назовешь. Серьезных инвесторов ждать не приходится, ведь перспективные «точки роста» не определены еще даже для республики.

Чего стоил один конфликт по поводу «Кроношпана». Городу и республике нужны сотни «кроношпанов», если говорить о развитии промпроизводства и, в первую очередь, о создании рабочих мест.

В противном случае мы действительно будем иметь дело с оттоком населения и полной утратой конкурентных преимуществ города - «миллионника». Одним туризмом и малыми архитектурными формами, к сожалению, пока не проживешь.

Ряд непопулярных мер напрашивается уже на протяжении целого ряда лет, это:

 - платная стоянка в центре города (с одновременным строительством разгрузочных стоянок);

- массовый снос металлических гаражей (с перспективой их полного сноса в городе Уфе, за рядом исключений) так как темпы оставляют желать лучшего;

- удаление с улиц города всевозможных «маршрутных такси», так как сложившаяся система перевозок пассажиров стала питательной средой для финансовых правонарушений (значительные объемы наличных средств) и коррупции (органам госбезопасности уже давно известны бенефициары этого бизнеса);

- прокладка действительно нужной городу скоростной транспортной системы через весь город не по второстепенным улицам, а прямо по проспекту Октября, что позволит сделать электротранспорт прибыльным, а перевозчиков «азиатского» типа полностью и безвозвратно вытеснить из города.

Вообще, только в 2016 году принято порядка 20 городских программ, не считая среднесрочных и долгосрочных программ, принятых ранее, а также принятых на уровне республики. Включая программы, касающиеся развития территории города Уфы, городского округа, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Таким образом, недостатка в программах нет, проблема в финансировании и реализации. Хватит просить у главы администрации, будем хозяевами в своем городе. Нужна инициатива населения, массовое развитие волонтерского движения при поддержке администрации города.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела 5-Я КОЛОНКА

06.10.2016
Неспортивное поведение
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.

04.10.2016
Точка неполной сборки
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.

20.09.2016
Вахтанговская волна
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

17.09.2016
Включить режим пенсионера
Роман Осокин объясняет, почему он пойдёт на выборы

09.09.2016
Расточительное развитие
Кандидат экономических наук рассуждает про эффективность институтов развития Республики Башкортостан.

05.09.2016
Мечтать не вредно!
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева рассуждает о грантах главы Башкирии.

30.08.2016
Легко ли быть уфимским башкиром?
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о своем детстве.

27.08.2016
Контракт с депутатами
Далекий от политики Роман Осокин рассуждает о выборах.

24.08.2016
Признание башкирских инопланетян
Публицист Шамиль Валеев считает, что лозунги о «работе для людей» не мог придумать землянин.

19.08.2016
5-я колонка: Кто дает главе Башкирии прикурить на передовой?
Публицист Шамиль Валеев – о роли главы Башкирии в приватизации «Башнефти».

10.08.2016
СММ – это очень серьезно
Артур Идельбаев о том, как с помощью соцсетей был обрушен АФ-банк, о Мажите Гафури, Киркорове и Кобзеве

03.08.2016
Кто у нас главный по мусору?
Блогер Валерия Лесонен задохнулась на берегу озера.

02.08.2016
Как не дать обмануть себя управляющим компаниям?
Журналист Марат Ахметшин рассуждает, как не переплачивать за коммунальные услуги.

29.07.2016
Сколько ждать полицию в Уфе?
Эксперимент на себе показал, что не менее часа.

22.07.2016
Профицит бюджета или дефицит совести
Экономист Рустем Шайахметов считает, что деньги, сэкономленные Правительством Башкирии, быстро обесцениваются.

14.07.2016
Молчи в тряпочку
Валерия Лесонен рассуждает о флешмобе #ЯнеБоюсьСказать и реакции на него.

11.07.2016
Информационные сайты вымрут
Артур Идельбаев считает, что информационные сайты становятся таким же анахронизмом, как и газеты.

06.07.2016
Управление ворчанием
Колумнист Шамиль Валеев узнал, что 15 июля пойдет уже седьмой год, как Башкирия живет без стратегии.

05.07.2016
Пять главных ошибок на финансовом рынке
Трейдер Сергей Тарарако: «Борьба с рынком – война с самим собой».

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.
ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Башкирии «Справедливая Россия» митинговала под баннером «Единой России»
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"