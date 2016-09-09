Расточительное развитие

Кандидат экономических наук рассуждает про эффективность институтов развития Республики Башкортостан.

Акционерные общества «Региональный фонд Республики Башкортостан» и «Корпорация развития Республики Башкортостан» в настоящее время являются основными институтами инвестиционного развития нашей республики. Эффективность их деятельности во многом обусловливает перспективы социально-экономического развития региона.

Это предопределяет то, что Корпорация развития и Региональный фонд должны быть успешными участниками финансового рынка и основными игроками инвестиционной деятельности в республике, формирующими благоприятные условия для инвестирования в экономику Башкортостана.

К сожалению, этого не произошло по ряду факторов.

Во-первых, указанные организации являются коммерческими структурами и по законам рынка – основной целью их деятельности является получение максимальной прибыли. Вследствие этого, на них не могут быть возложены государственные функции, равно как они не могут быть органами, осуществляющими регулирующее воздействие в экономике, так как это переводит их в привилегированное положение по сравнению с другими коммерческими структурами, а это нарушает антимонопольное законодательство России. Поэтому все поручения государства Корпорация развития и Региональный фонд должны выполнять на платной основе в полном соответствии с законодательством о госзакупках. В настоящее время указанные коммерческие организации очень часто выполняют представительские функции государственных структур, осуществляют деятельность, связанную с выполнением госфункций, необоснованно отвлекая на это свои денежные и людские ресурсы.

Во-вторых, указанные организации допускают использование средств на цели, не связанные с развитием экономики республики. Например, Региональный фонд в 2014 году направил около 1,2 млрд руб на благотворительность, что составило около 6 % стоимости его активов. Конечно, можно сказать что деньги направлены на благие цели. Но главная функция фонда – поддержка приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, если у фонда есть свободные средства, они должны поступать в виде дивидендов в бюджет и использоваться в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, обеспечивающим должный контроль по их расходованию. В данном случае средства, переданные в качестве благотворительности, избежали государственного контроля и дают основания для обоснованного подозрения в том, что часть средств осела в карманах заинтересованных лиц.

В-третьих, финансовые результаты деятельности Регионального фонда и Корпорации развития вызывают много вопросов. Так, например, выручка Корпорации в прошлом году составила 24,3 млн руб, в том числе за оказание консультационных услуг 1,7 млн руб, остальная часть – это сдача в аренду и продажа земельных участков. Затраты же составили 41,7 млн руб, превышение расходов над выручкой – 17,4 млн руб. Следует отметить просроченную кредиторскую задолженность Корпорации на начало года – около 9,5 миллионов рублей. Основная статья доходов Корпорации (27,3 млн руб) – это проценты по депозитам, на 1.01.2016 г. на депозитных счетах было размещено 220,9 миллионов рублей. Фактически Корпорация существует за счет проедания бюджетных средств, выделенных ей на инвестиционное развитие. Кстати, часть средств, размещенных на депозите (10 млн руб) была утрачена, так как у банка, в котором они были, отозвали лицензию. Конечно, по сравнению с Региональным фондом, потерявшим 600 миллионов рублей в Нота-Банке, это скромная сумма. Но с одной стороны, республиканское руководство урезает социальные программы из-за отсутствия средств в бюджете, с другой стороны, устраивает многомиллионную кормушку для неэффективных менеджеров, играющих в государственные игры.

Организационная структура Корпорации развития также не обеспечивает эффективность ее деятельности. В 2015 году среднегодовая численность персонала была 27 работников, из них руководители – 11 человек. Когда 40% персонала – это руководители, а сюда еще не входят водители персональных авто, офис-менеджеры, другой обслуживающий персонал, получается, как в знаменитой русской пословице: один с сошкой, а семеро с ложкой.

Мы все за то, чтобы Корпорация развития и Региональный фонд работали достойно, принося доход республике. Но необходимо изменить приоритеты и принципы их деятельности.

Увлечение индустриальными парками должно быть обосновано прежде всего расчетами и исследованиями рынка, а не модными тенденциями. Если мы успешно потратим бюджетные средства на создание невостребованных рынком проектов, то это не станет драйвером развития экономики, а создаст только новые проблемы, связанные с содержанием построенных объектов. Инвестор придет только в те проекты, которые обеспечат достаточную прибыль при минимальных рисках. И во многом это определяется информацией о возможных рынках сбыта.

Следует не забывать, что во всех регионах существуют свои индустриальные парки, и мы в определенных направлениях уже опоздали со своими проектами. Надо искать свою нишу в экономике, а не пытаться повторить то, что сделал сосед.

Необходимы исследования перспективных рынков с учетом существующих тенденций развития экономики, делая акцент на развитие услуг. И, уже опираясь на понимание востребованности того вида товара или услуги, надо развивать соответствующую инфраструктуру, являющуюся катализатором ускоренного развития их производства.

Почему бы не рассмотреть тот же оздоровительный туризм в качестве одного из основных направлений развития экономики? Именно в этой отрасли имеются значительные резервы развития.

Есть и другие сферы, но необходимо в первую очередь тщательные исследования емкости существующих рынков, на основе которых должны формироваться инвест-проекты и предложения инвесторам.

И, конечно, необходимо изменить сами принципы организационной деятельности институтов инвестиционного развития Башкортостана. Недопустимо, чтобы государственные коммерческие структуры жили за счет получения процентов по депозитам денежных средств, принадлежащих республике. Равно как направление средств на иные цели, чем это определено задачами государственных компаний.