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5-Я КОЛОНКА

Быть или не быть «Кроношпану»?

// 09.01.2017
Секретарь Совета аксакалов башкир Рамиля Саитова рассуждает о предстоящем суде по делу завода.

- Осенью 2013 года началось противостояние «Кроношпану» в судах, инициированное Советом аксакалов башкир. Аксакалы усмотрели угрозу благополучию лесам Башкортостана в деятельности иностранного промышленного гиганта. Хотя основной правовой аргумент в суде – нарушение водного кодекса и подчиненных экологических норм. Для работы в судах сформировалась инициативная группа граждан, которая совпала с активом движения «СтопКроношпан». Эта группа сдерживает официальный пуск завода по настоящее время. Согласно проектной документации, завод не может быть запущен без строительства очистных сооружений, а к ним есть большие вопросы. И к самому заводу тоже. 


Во-первых, по иску «СтопКроношпана» в сентябре 2015 года Верховный суд России применил к очистным сооружениям запрет на сброс сточных вод во втором поясе зоны санитарной охраны водозаборов Уфы (именно там построен завод). Во-вторых, в том же решении Верховного суда России были сделаны выводы о нарушении закона при строительстве очистных сооружений (а, следовательно, и завода «Кроношпан») в охранной зоне водозаборов Уфы. Суд подтвердил положения законов и СанПиНа о том, что всякое строительство в охранной зоне водозаборов возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о том, что не будет нанесен вред источнику питьевого водоснабжения. Таких заключений нет ни у очистных сооружений, ни у завода «Кроношпан». После таких выводов Верховного суда ГАУ «Госэкспертиза РБ», с целью избежать поражения в суде, «отозвало» заключение по очистным сооружениям. Правовое последствие – должна быть признана незаконной основанная на «отозванных» очистных сооружениях проектная документация по заводу «Кроношпан» в Уфе. 


Летом 2016 года представители «СтопКроношпана» подали соответствующий иск к ГАУ «Госэкспертиза РБ» с требованием признать незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан» по таким основаниям: «отзыв» положительного заключения и отсутствие санэпидемзаключения о безопасности питьевой воды. Толкование закона, данное Верховным судом России, не подлежит переоценке. Однако Ленинский суд Уфы умудрился переоценить выводы Верховного суда и отказал в удовлетворении иска.

Горожане подали апелляционную жалобу в Верховный суд Башкортостана. Учитывая более высокую квалификацию судей апелляционной инстанции, у них, казалось бы, есть только один путь – согласиться с выводами Верховного суда России и удовлетворить иск. Однако на пути горожан появилось неожиданное препятствие. Руководитель службы Роспотребнадзора РБ заняла позицию «Кроношпана» и заявила, что не наделена полномочиями по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения. Судьи апелляционной инстанции вызвали ее в суд для дачи показаний.

Опасность ситуации в том, что за этим действием просматривается намерение суда отказать в удовлетворении иска и обосновать отказ показаниями Роспотребнадзора. Преимущество ситуации в том, что взаимоотношения «Кроношпана» и Роспотребнадзора не имеют отношения к иску, который предъявлен не к этим организациям, а к ГАУ «Госэкспертиза РБ». Суд должен разрешить вопрос: имело ли  или нет ГАУ «Госэкспертиза РБ» право выдать положительное заключение по проектной документации завода «Кроношпан» и очистных сооружений, если в ее составе не было санитарно-эпидемиологического заключения об отсутствии угроз для питьевой воды горожан. Этим вопросом ограничены полномочия суда по иску. Выяснять взаимоотношения иных организаций, то есть выходить за пределы иска, суд не имеет права. 

Учтет ли суд изложенные ограничения своих полномочий или будет допрашивать не имеющий отношения к делу Роспотребнадзор, с очевидным умыслом запутать горожан, станет известно 11 января.

Я прошу горожан поддержать нас и явиться слушателями на апелляционное рассмотрение, которое состоится в Верховном суде Башкортостана 11 января в 14 часов по адресу: ул. Матросова, 1.

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