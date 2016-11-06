Теплоход не выдержал круиза

Вадим ГАЙДУК

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

Фото: из архива автора

Вчера с болью в сердце узнал, что в Башкирском речном пароходстве больше нет отдела пассажирских перевозок. Начальника отдела отправили на пенсию, остальные уволились. Туристические путевки больше не будут продаваться. Теплоход "Башкортостан" - флагман нашего пароходства - либо продадут либо в аренду сдадут.

Закрытие отдела пассажирских перевозок Башкирского речного пароходства ставит под удар развитие внутреннего туристического кластера нашей республики. Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов неоднократно говорил о необходимости сохранения и развития речного пассажирского транспорта как одной из приоритетных задач развития на ближайшие годы.

Водный транспорт считается одним из самых доступных, экологически чистых и относительно безопасных видов транспорта. Еще в 2012 году поднимался вопрос на совещании по развитию внутреннего водного транспорта о том, что состояние речного транспорта республики является крайне неудовлетворительным. После чего предпринимались попытки реанимировать Башкирское речное пароходство, но как оказалось, все попытки тщетны.

В условиях введения экономических санкций Запада против России и усугубления социально-экономического положения граждан нашей страны «региональные туристические индустрии», на мой взгляд, должны набирать только обороты.

Серьезная суматоха в структуре БРП и устремленность в небытие наводят на вывод о том, что в регионе существуют группы интересов, стремящиеся к развалу перспективного для республики вида транспорта.

Вот до чего доводит неграмотный и неэффективный менеджмент. Об этом я не раз поднимал вопрос и на заседании нашего Общественного совета. За последние пять лет сменилось шесть генеральных директоров ОАО "БРП". Сегодня восемь судов 305-го проекта, которые пару лет назад еще работали на наших реках, ржавеют в Затоне.

Положительным примером может служить теплоход "Василий Чапаев" (БРП), который уже более 10 лет работает в аренду у круизной компании "Инфофлот". Кстати, только сегодня другой теплоход этой же компании "Н.А. Некрасов" завершил свою навигацию (при чем при полной закрузе пассажиров).



А ведь сколько жителей нашей республики любят речные круизы. Да и я сам начал свою трудовую деятельность в 1990 году на судах местного пароходства в 90-е годы. Это был и остается замечательным отдыхом для пен-сионеров, социально незащищенных лиц. Очень много было целевых рейсов для паломников в Булгар, например; для инвалидов, для отдельных социальных групп, для проведения различных мероприятий.

Это было и остается сегодня один из самых популярных отдыхов жителей нашей республики. Многие фанаты этого вида отдыха до сих покупают путевки и путешествуют, но уже из других городов. И дело здесь не только в том, что это особый культурно-туристический сегмент нашего региона, но и возможность небогатым жителям и гостям республики отправится на речное путешествие по красотам России. Не каждый из нас может позволить себе круиз на Средиземное море или на вокруг Европы.

Даже в самые тяжёлые времена в СССР культурный отдых жителей страны – был особым направлением государственной политики. Сейчас же экономическая рациональность и целесообразность диктует новые законы туристической сферы. Которая становится сугубо экономическим проектом.

на снимке: В.Гайдук в должности помощника капитана

С целью продвижения регионального политического бренда в этом году был запущен уникальный проект «Открой Республику» по инициативе теперь уже депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Инги Юмашевой. Он призван способствовать и развитию туристического внутреннего кластера региона. В июле 2016 г. Уфу посетил заместитель министра транспорта России - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский. Была большая надежда что после его визита ситуация изменится.

Сегодня, к моменту окончательного завершения навигации 2016 году, остается только задуматься над тем, что нас ожидает весной 2017 года. Будем надеяться, что региональные власти не оставят без внимания данную проблему, так как речной транспорт для республики может стать еще одной визитной карточкой, способной привлекать сотни тысяч туристов ежегодно.

Давайте представим, какие последствия ждут регион от закрытия пассажирского отдела Башкирского речного пароходства:

- люди потеряют свою работу, они же будут вынуждены срочно переквалифицироваться либо ехать на заработки в другие регионы, где речной транспорт более развит. Например, чтобы стать капитаном судно надо учиться более 10 лет.

- будет нанесен ущерб экономическому потенциалу региона, так как со-кращаются налоговые поступления, снижается доходность предприятия;

- ценностно-культурный потенциал региона начнет утрачивать свою значимость.

Скажу только одно – сохранять речной транспорт для пассажиров в республике нужно. А пока что зима набирает свои обороты, а значит время провести работу над ошибками, с привлечением институтов гражданского общества, еще есть.

Об авторе: Гайдук, Вадим Витальевич - доктор политических наук, профессор.

Заместитель председателя Общественного совета Государственного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан.

В 1990-1995 годы - помощник капитана по пассажирской части на судах Бельского (Башкирского) речного пароходства.