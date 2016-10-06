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5-Я КОЛОНКА

Неспортивное поведение

// 06.10.2016
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.

Фото: личный архив

- Федерация хоккея Республики Башкортостан определила критерии работы по подготовке к хоккейному сезону 2016-2017. По ряду причин мы не смогли провести предсезонный турнир «Дети в спорт» в августе месяце и сейчас в адрес Федерации приходят письма с просьбой провести Первенство Детской (ДХЛ) и Юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ) на естественном льду. Поступили гарантийные письма об участии команд в соревнованиях ДХЛ и ЮХЛ в сезоне 2016-2017гг. Регламент подписан Министерством молодежной политики и спорта РБ и Министерством образования РБ на сезоны 2016-2019гг.

Мы не можем оставлять детей без внимания, это социально значимый проект. Но здесь мы столкнулись с давлением на глав районов республики со стороны некоторых чиновников Правительства РБ и  депутата Курултая Семака А. с требованием не участвовать в соревнованиях, проводимых Федерацией хоккея, а участвовать в соревнования проводимых незаконно созданной Семаком А. второй федерации (Объединенная федерация хоккея РБ – прим.) . Семак А. заявил, что создал свою федерацию с целью развития хоккея , но пока он только все разрушает при поддержке чиновников.

Мы  подали заявление в ФАС УФАС по РБ на деятельность, созданной Семаком А. второй федерации. В соответствии с частью 12 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006г. №135 ФЗ, было вынесено предписание, но Семак А., пользуясь своими полномочиями депутата игнорирует данные предписания, видимо, решил, что ему как депутату все дозволено в нашей республике.

Я  хотел бы обратить внимание, что Семак, будучи заместителем генерального директора АНО ХК «Салават Юлаев», учредителем РОО «Объединенная федерация хоккея Республики Башкортостан» и депутатом, заместителем председателя Комитета Государственного собрания-Курултай Республики Башкортостан, пользуясь своими полномочиями всячески разрушает не только любительский детский хоккей, но, также работая в АНО ХК «Салават Юлаев», творит беспредел.

В настоящее время существует большая проблема в СДЮШОР «Салават Юлаев», куратором которой является Семак А. Недавно состоялось родительское собрание детей 2004 года рождения, где в добровольно принудительном порядке заставляют родителей переводить детей в другие общеобразовательные школы в связи с тем, что руководство СДЮШОР  приняло решение, что дети, попавшие в основной состав 28 человек, будут тренироваться только в утренние часы, а остальные, не попавшие в основной состав, обязаны тренироваться в вечернее время, и тот факт, что у детей в это время занятия в общеобразовательной школе, руководство СДЮШОР не интересует и не волнует.

Также необходимо отметить и тот факт, что недовольство работой СДЮШОР «Салават Юлаев» со стороны родителей воспитанников школы в последнее время возрастает, все больше родителей обращаются ко мне за помощью с просьбой о прекращении произвола со стороны руководства СДЮШОР «Салават Юлаев».

Необходимо отметить, что не просто так уволились из СДЮШОР заслуженный тренер России В.И. Воробъев и директор СДЮШОР  О.М. Васильев, и ряд опытных тренеров, на которых держалась детско-спортивная школа. За последние полтора года из СДЮШОР «Салават Юлаев» были уволены более 10 тренеров имеющих богатый опыт воспитательной работы с детьми. 

В свое время Семак А., после того как был уволен из клуба «Толпар»,  опубликовал статью про хоккей в республике «Мы рискуем остаться в отцепленном вагоне» от 01.08.2013г.  В данной статье Семак А. осуждал руководство клуба и спонсоров, давал профессиональные советы. Но когда Семаку А. правительство республики  доверило  руководить клубом, видимо, все за 3 года забылось, и сейчас он сам проявил себя не профессионалом,  и также сейчас  хоккей в республике рискует остаться в отцепленном вагоне.

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5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
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