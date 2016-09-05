Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева рассуждает о грантах главы Башкирии.

С наслаждением мазохиста наступаю на свою больную мозоль, а заодно – на болевую точку всех, кто еще смеет мечтать о вожделенных грантах главы региона в сфере культуры. Миллионных и многомиллионных. Сверкающих для многих неприступностью Эвереста и уже вписанных в семейный бюджет будущего года для угодных Минкульту.

Тайное стало окончательно явным в этом году. Если ничего не изменится, имеет смысл открыть букмекерскую контору, где многие известные деятели культуры с грустной философской улыбкой или еле сдерживаемым гневом поставят на одни и те же фамилии или схожие по сути проекты. Но мы заработаем на новичках! Тех, кто еще не защищали свои проекты и верят, что их яркое и содержательное выступление, хорошо подготовленная презентация, а тем более – заслуги, опыт, спецобразование вдохновят комиссию. Троекратное “ха”!

Но – мечтать не вредно. В конце-то концов, распределением грантов занимается не частная контора, это бюджетные деньги, и они должны быть контролируемы в том числе общественностью.

Сначала о комиссии, состав которой почти не меняется, а значит, им уже можно звонить, договариваться, намекать. Это раз. Два - при всем уважении к легендам нашей культуры, некоторые из них точно не понимают современную терминологию, последние тенденции в искусстве с применением технологий и прочее, а значит, не могут понять и суть самих проектов. А в-третьих, непонятен перекос, почему, к примеру, с УГИИ им. З Исмагилова участвуют сразу несколько представителей. (Хотя - понятно. Это я так, для градуса).

Но, как показало время, от комиссии и звонков тоже мало что зависит. Иначе не было бы столько возмущений. Вы в курсе, что задолго до защиты вызывают “любимчиков”, просят поменять суммы, переделать сметы, делят сумму одного гранта на два проекта? Представляю, что они чувствуют в коридоре перед защитой, глядя на тех, кто волнуется, репетируют емкие речи...

Вот несколько высказываний.

Известный режиссер, выпускник столичного творческого вуза: “Я знаю, что ничего не выиграю, но из года в год участвую в этом фарсе. Принципиально. Может, станет стыдно, хотя бы.”

Художник, выпускник престижного столичного вуза, имеющий огромный опыт работы, в том числе за рубежом: “Я говорил в затылки и полубока, меня никто не слушал, все склонились над бумагами, болтали между собой. Это унизительно, скорее всего, больше не пойду”.

Деятели кино: “Если гранты даются на большие проекты, где работает целая творческая команда, нельзя давать единолично режиссуре. Нужно защищать грант командой. Иначе режиссер становится диктатором, который знает, что за ним министерство. А разница в гонорарах просто ужасающая. Обидно работать, а деваться некуда, хочется быть в профессии”.

Да, безусловно, благодаря грантам, мы получили прекрасные проекты. Гранты открыли многим возможность проявить себя, реализовать грандиозные планы. Но благодаря всему вышеперечисленному нам остается только догадываться, сколько прекрасных проектов мы не увидели и не увидим. Сколько веры убито в людях, которые посвятили свою жизнь служению культуре. Сколько унижений терпят те, которых не пустили в ближний круг – по разным причинам.

А теперь – конкретные предложения.