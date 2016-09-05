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5-Я КОЛОНКА

Мечтать не вредно!

// 05.09.2016
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева рассуждает о грантах главы Башкирии.

С наслаждением мазохиста наступаю на свою больную мозоль, а заодно – на болевую точку всех, кто еще смеет мечтать о вожделенных грантах главы региона в сфере культуры. Миллионных и многомиллионных. Сверкающих  для многих неприступностью Эвереста и уже вписанных в семейный бюджет будущего года  для  угодных  Минкульту.

Тайное стало окончательно явным в этом году. Если ничего не изменится,  имеет смысл открыть букмекерскую контору, где многие известные деятели культуры с грустной философской улыбкой или еле сдерживаемым гневом поставят на одни и те же фамилии или схожие по сути проекты. Но мы заработаем на новичках! Тех, кто еще  не  защищали свои проекты  и верят, что их яркое и содержательное выступление, хорошо подготовленная презентация, а тем более – заслуги, опыт, спецобразование вдохновят комиссию. Троекратное “ха”!

Но – мечтать не вредно. В конце-то концов, распределением грантов занимается не частная контора, это бюджетные деньги, и они должны быть контролируемы в том числе общественностью.

Сначала о комиссии, состав которой почти не меняется, а значит, им уже можно звонить, договариваться, намекать.  Это раз. Два - при всем уважении к легендам нашей культуры, некоторые из них точно не понимают современную терминологию, последние тенденции в искусстве с применением технологий и прочее, а значит, не могут понять и  суть самих проектов.  А в-третьих, непонятен перекос, почему, к примеру, с УГИИ им. З Исмагилова участвуют сразу несколько представителей.  (Хотя  - понятно.  Это я так, для градуса).

Но, как показало время,  от комиссии и звонков тоже мало что зависит. Иначе не было бы столько возмущений. Вы в курсе, что задолго до защиты  вызывают “любимчиков”, просят поменять суммы, переделать сметы, делят сумму одного гранта на два проекта?  Представляю, что они чувствуют в коридоре перед защитой, глядя на тех, кто волнуется, репетируют емкие речи...

Вот несколько высказываний.

Известный режиссер, выпускник столичного творческого вуза: “Я знаю, что ничего не выиграю, но из года в год участвую в этом фарсе. Принципиально. Может, станет стыдно, хотя бы.”

Художник, выпускник престижного столичного вуза, имеющий огромный опыт работы, в том числе за рубежом: “Я говорил в затылки и полубока, меня никто не слушал, все склонились над бумагами, болтали между собой. Это унизительно, скорее всего, больше не пойду”.

Деятели кино: “Если гранты даются на большие проекты, где работает целая творческая команда, нельзя давать единолично режиссуре. Нужно защищать грант командой. Иначе режиссер становится диктатором, который знает, что за ним министерство. А разница в гонорарах просто ужасающая. Обидно работать, а деваться некуда, хочется быть в  профессии”.

Да, безусловно, благодаря грантам, мы получили прекрасные проекты. Гранты открыли многим возможность проявить себя, реализовать грандиозные планы. Но благодаря всему вышеперечисленному нам остается только догадываться, сколько прекрасных проектов мы не увидели и не увидим. Сколько веры убито в людях, которые посвятили свою жизнь служению культуре. Сколько унижений терпят те, которых не пустили в ближний круг – по разным причинам.

А теперь – конкретные предложения.

  1. Все проекты должны быть выставлены в общем доступе. Для этого на сайте можно внедрить опцию краткой электронной заявки.
  2. Создается шорт-лист допущенных к защите, с комментариями компетентной и обновленной, может быть, не столь многочисленной комиссии – все в общем доступе.
  3. Защита снимается в режиме онлайн – теперь эти технологии доступны каждому школьнику.
  4. Те, кто получал гранты два года  подряд, к защите не допускаются.
  5. Все проекты на сайте сохраняются, ведь могут найтись иные  инвесторы, другие организации, частные предприниматели, готовые вложить в проекты деньги. Да и в целом, это будет красочная  мозаика, срез времени, по которым можно было бы оценить, какими интересными идеями живут наши современники. Также были бы защищены и авторские права. 
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