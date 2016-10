Точка неполной сборки

Шамиль ВАЛЕЕВ

В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.

Фото: Кристина Дейнеко

“Foolish is the man, who never changes his opinion” - «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения». Эту цитату приписывают Уинстону Черчиллю, одному из самых известных политиков прошлого века.



Глава Башкирии Рустэм Хамитов, судя по недавним его высказываниям, прекрасно осведомлён об этом мудром правиле политика.



Не далее, как месяц назад, 5 сентября 2016 года, в сообщении ТАСС он заявил:

«Нельзя оставить мечеть (Соборная или "Ар-рахим" - прим.) долгостроем, - сказал он. - Если такое обращение прозвучит, мы приложим максимум усилий, чтобы мечеть была достроена и стала доступна для верующих республики, страны и мира».

«Такое обращение» последовало через две недели: в открытом письме, адресованном первым президентом Башкортостана к нынешнему главе Башкирии, было написано так:

«поддерживаем Ваше намерение и надеемся, что Правительство республики не оставит возведение Соборной мечети без внимания».

А первого октября то же самое бывшее Телеграфное Агентство Советского Союза уполномоченно передает ответ Рустэма Хамитова, выглядящий как отказ от сотрудничества:

«Мы это письмо получили, отправили в проработку по всем инстанциям. Могу сказать следующее: бюджетных денег на этой стройке не будет, а внебюджетные деньги также запланированы на несколько лет вперед. В республике планируется строительство многих не менее важных объектов».

По одной выдвинутых из версий, будущее каноническое наименование мечети - «Ар-Рахим», это одно из имен Создателя, от которого, видимо, произошла и фамилия первого президента Башкирии. Оно означает «Милосердный». К слову, как часто бывает в наших краях, фамилия второго руководителя Башкортостана также созвучна с именем Создателя: пятьдесят седьмое имя Аллаха «Аль-Хамид» означает «Достохвальный, достойный всяких похвал».

В этой переписке, как мне кажется, далеко до богословских канонов.

Тут классически столкнулись два подхода, которые разрывают нашу республику.

Первый подход — мужской, кажется сейчас архаичным — верность слову, несмотря на все время меняющиеся обстоятельства, и бережливого худого банкира в роли казначея. Сказано — сделано! Позже этот подход назвали «эмоциональной экономикой».

Второй подход - так называемый «системный», охватил нашу республику примерно 6 лет назад. За всё, оказывается, отвечает некая система, а не конкретные люди. Сказала «система», что нет денег и не будет, значит, нет и не будет. Ну и что такого, что кто-то пообещал кому-то чего-то?

В республике перестали удивляться, что слово, сказанное даже в диктофон федерального журналиста, существует в момент его произнесения.

Сейчас фонд «Урал» устало вздохyл через сайт Проуфу.Ру, мол, ну ладно, подождем, может, что изменится, мы же не денег просили, а помощи в оргвопросах.

В республике действительно полно других не менее важных объектов вроде архитектурного уродливого гиганта промышленного и гражданского строительства — набережной под Белым домом, немного напоминающей форт для охраны нежной и беззащитной Архиерейки от жестокого и коварного Дёмского Речного Десанта.

Система, настроенная на отказ, всегда будет говорить «нет». И не предполагает никакого великодушия, милосердия или мужества. И сейчас не так уже важно, памятником чего является крупное культовое сооружение на въезде в город, которое расположилось в створе нескольких улиц и просматривается со всех сторон сотней тысяч людей ежедневно.

Важно, что из-за такого вот полубюрократического пинг-понга, недостойного губернаторского уровня, каждый из сотен тысяч проезжающих по проспекту Салавата Юлаева, волей-неволей задумывается — «Кто автор этого долгостроя?». Тот, который задумал себе таким образом память оставить, и может, что-то важное сказать людям о своей жизни, или тот, кто из каких-то политических сиюминуток или старых личных историй мешает обрести жителям Уфы и гостям столицы новую светлую точку консолидации?

Как бы то ни было, масштабная мечеть с минаретами — уже факт, от которого не отмахнуться. Каково бы ни было происхождение средств на её строительство. И кто бы ни нарезал круги вокруг неё еще с первой, котлованной фазы строительсва. И вся эта история навевает грусть, переходящую в разочарование. Поскольку за то, что происходит в регионе, отвечают не ушедшие вожди, а действующие.

Тут как раз вспоминается другое высказывание того же Уинстона Черчилля: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующие поколения».