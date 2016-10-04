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4 октября, вторник
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5-Я КОЛОНКА
Точка неполной сборки// 04.10.2016
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
Фото: Кристина Дейнеко
“Foolish is the man, who never changes his opinion” - «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения». Эту цитату приписывают Уинстону Черчиллю, одному из самых известных политиков прошлого века.
«Такое обращение» последовало через две недели: в открытом письме, адресованном первым президентом Башкортостана к нынешнему главе Башкирии, было написано так:
А первого октября то же самое бывшее Телеграфное Агентство Советского Союза уполномоченно передает ответ Рустэма Хамитова, выглядящий как отказ от сотрудничества:
По одной выдвинутых из версий, будущее каноническое наименование мечети - «Ар-Рахим», это одно из имен Создателя, от которого, видимо, произошла и фамилия первого президента Башкирии. Оно означает «Милосердный». К слову, как часто бывает в наших краях, фамилия второго руководителя Башкортостана также созвучна с именем Создателя: пятьдесят седьмое имя Аллаха «Аль-Хамид» означает «Достохвальный, достойный всяких похвал».
В этой переписке, как мне кажется, далеко до богословских канонов.
Тут классически столкнулись два подхода, которые разрывают нашу республику.
Первый подход — мужской, кажется сейчас архаичным — верность слову, несмотря на все время меняющиеся обстоятельства, и бережливого худого банкира в роли казначея. Сказано — сделано! Позже этот подход назвали «эмоциональной экономикой».
Второй подход - так называемый «системный», охватил нашу республику примерно 6 лет назад. За всё, оказывается, отвечает некая система, а не конкретные люди. Сказала «система», что нет денег и не будет, значит, нет и не будет. Ну и что такого, что кто-то пообещал кому-то чего-то?
В республике перестали удивляться, что слово, сказанное даже в диктофон федерального журналиста, существует в момент его произнесения.
Сейчас фонд «Урал» устало вздохyл через сайт Проуфу.Ру, мол, ну ладно, подождем, может, что изменится, мы же не денег просили, а помощи в оргвопросах.
В республике действительно полно других не менее важных объектов вроде архитектурного уродливого гиганта промышленного и гражданского строительства — набережной под Белым домом, немного напоминающей форт для охраны нежной и беззащитной Архиерейки от жестокого и коварного Дёмского Речного Десанта.
Система, настроенная на отказ, всегда будет говорить «нет». И не предполагает никакого великодушия, милосердия или мужества. И сейчас не так уже важно, памятником чего является крупное культовое сооружение на въезде в город, которое расположилось в створе нескольких улиц и просматривается со всех сторон сотней тысяч людей ежедневно.
Важно, что из-за такого вот полубюрократического пинг-понга, недостойного губернаторского уровня, каждый из сотен тысяч проезжающих по проспекту Салавата Юлаева, волей-неволей задумывается — «Кто автор этого долгостроя?». Тот, который задумал себе таким образом память оставить, и может, что-то важное сказать людям о своей жизни, или тот, кто из каких-то политических сиюминуток или старых личных историй мешает обрести жителям Уфы и гостям столицы новую светлую точку консолидации?
Как бы то ни было, масштабная мечеть с минаретами — уже факт, от которого не отмахнуться. Каково бы ни было происхождение средств на её строительство. И кто бы ни нарезал круги вокруг неё еще с первой, котлованной фазы строительсва. И вся эта история навевает грусть, переходящую в разочарование. Поскольку за то, что происходит в регионе, отвечают не ушедшие вожди, а действующие.
Тут как раз вспоминается другое высказывание того же Уинстона Черчилля: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующие поколения».
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