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5-Я КОЛОНКА

Творчество по госзаказу - реальность или фантазия

Шамиль ВАЛЕЕВ // 03.11.2016
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.

Фото: Кристина Дейнеко

На старой даче моего друга есть специальная полка для книг, написанных в 70-80-е годы по государственному заказу. Есть на полке продукция «Башкнигоиздат» и всесоюзные издания.

Книги эти, судя по всему, покупались по принципу наличия в магазинах, в эпоху тотального дефицита, макулатуры и подписных изданий.

Главное ощущение от этих книг – их забросили читать до 17-й страницы, авторы их не высечены в камне, явная творческая неудача, дежурный продукт. Судя по названиям и предисловиям про решения очередного партийного съезда, их делали по заказу, государственному.

Тому самому, который сейчас активно обсуждается. Особо там выделяется книга Виталия Коротича «Лицо ненависти», которую будущий прораб перестройки написал в 1984 году по итогам недельной поездки в США. Эта книга была удостоена государственной премии. Но я почему-то представлял, как томился Виталий Коротич, когда её писал.

Прямо чувствуется внутренняя борьба репортера, абсолютно очарованного туристической поездкой и любимой страной, с её небоскребами, при необходимости размазать идеологического врага, выявить в нескольких росчерках пера его подлую, звериную натуру.

Еще мне мерещился современный пиарщик, который хотел стать журналистом, но за хорошую зарплату вымучивает нечто про новый тарифный план или судьбоносное собрание акционеров.  

Внимательно смотрю на многостороннюю дискуссию о творческой свободе и государственном заказе, которую разогрели режиссеры Райкин и Звягинцев, байкер Залдостанов и пресс-секретарь президента Песков в современном, пробивающем информационную вату интернета формате.

Одни резонно говорят – не лезьте в свободу творчества, мы  - инструмент Создателя. Госзаказчик мягко намекает на то, что вправе обозначать тематику, а мотоциклисту, который взялся ругать мастеров искусства гаражными словами, предлагает обуздать своих шаловливых бесов.

Наверное, этот спор вечен – творчество и государственные интересы. Государство никогда не откажется от своего влияния на инженеров человеческих душ. Творец всегда будет считать себя инструментом в руках Бога.

Но, наверное, все же дело в качестве творческой продукции – и по заказу делаются настоящие шедевры. Такие как «Мертвый сезон» или «Семнадцать мгновений весны» - прямой заказ Первого главного управления КГБ СССР.

Просто заказ - наряд на вдохновенное творчество, и выступать рецензентами госзаказа, наверное, должны  не придворные мотоциклисты, а кое-кто повыше рангом и поумнее.

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