Тихая месть Рустэма Хамитова?

Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.

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- Строительство мечети на проспекте Салавата Юлаева затянулось. Напрашивается вопрос: почему? Ответ лежит в плоскости межличностных отношений Хамитова - Рахимова. Для Муртазы Губайдулловича это своего рода "дембельский аккорд". Рахимов требует, чтобы подрядчики вели себя адекватно и денег у главы не просит, а Хамитов вводит в заблуждение народ Башкортостана, говоря , что у него просят денег на строительство мечети. Это тихая месть Хамитова , ведь делается всё чужими руками, исподтишка. Мечеть рано или поздно достроят, я в этом абсолютно уверен, не при нынешнем главе, так при следующем.

Мечеть - это не коммерческое предприятие ,это не "Башнефть", это не "Юмагузинская ГРЭС", нельзя, чтобы мечеть была инструментом в политической борьбе. Все прекрасно понимают, что одного звонка из администрации республики достаточно, чтобы ДУМ РБ начал плодотворно сотрудничать с Рахимовым. Мяч на стороне Рустэма Хамитова, выбор у него небольшой – все-таки организовать звонок из администрации или продолжать тихо мстить. Я надеюсь, что разум возобладает.