Как сэкономить на ремонте


Мечта стала реальностью



Покупая квартиру в новостройке, люди часто сталкиваются с вопросом, на каком варианте отделки остановиться – «чистовом» или «черновом».
Без сомнений, лучшим вариантом для тех, кто хочет побыстрее переехать в свое новое жилье, а также для тех, кто хочет сэкономить, является первый вариант – «чистовая отделка».
Сегодня один из ведущих застройщиков республики - группа компаний «Госстрой» предлагает квартиры в чистовой отделке в жилом комплексе «Зеленая роща», который является частью комфорт-квартала «Московский».
Здесь можно купить квартиры «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, эффектные обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.
Многие мечтают жить в 5-минутной доступности от центра мегаполиса, но при этом в экологичном районе.
Сегодня эта мечта стала реальностью. Жилой комплекс «Зеленая роща», являющийся частью комфорт-квартала «Московский», расположен в одном из самых экологичных, живописных и популярных районов Уфы. Рядом с комплексом находятся две горнолыжные базы, а также Ботанический сад, лимонарий, парк лесоводов, набережная реки Уфы – каждый вечер можно гулять в новом месте и наслаждаться красотами родного города. Кроме этого, рядом с комплексом находятся Покровский храм и Сергиевская церковь, а также строится самая высокая в России мечеть.
Важной составляющей современного жилого комплекса
является инфраструктура квартала.
На это нужно обращать особое внимание при выборе своего идеального жилья:

Важно знать, что...
На парковке
ты всегда сможешь запарковать свой автомобиль
На игровой площадке у дома
провести время со своим ребенком
На спортивной площадке
укрепить
свое здоровье
ГК «Госстрой» продумала все эти детали до мелочей: здесь предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки, ландшафтный парк, торговая зона с магазинами и кафе, парковка.


При строительстве жилого комплекса используются высококачественные строительные материалы и новейшие технологии. Весь комплекс будет полностью возведен из красного кирпича - одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. Лучевая развязка коммуникаций максимально упростит ремонт или перепланировку, а современные технологичные фасады позволят сэкономить на содержании дома.
Подъезды и парадные – это своего рода визитная карточка дома, поэтому на их благоустройство также нужно обращать внимание при выборе своего идеального жилья.
Дизайн таких помещений в ЖК «Зеленая роща» разрабатывали высококлассные специалисты, поэтому здесь всегда будет чисто и уютно, а скоростные лифты бесшумно доставят вас до нужного этажа.
Также здесь предусмотрены помещения для хранения колясок и спортинвентаря, поэтому вас больше не будет волновать проблема, где хранить эти вещи.