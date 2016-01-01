Как сэкономить на ремонте

Сегодня эта мечта стала реальностью. Жилой комплекс «Зеленая роща», являющийся частью комфорт-квартала «Московский», расположен в одном из самых экологичных, живописных и популярных районов Уфы. Рядом с комплексом находятся две горнолыжные базы, а также Ботанический сад, лимонарий, парк лесоводов, набережная реки Уфы – каждый вечер можно гулять в новом месте и наслаждаться красотами родного города. Кроме этого, рядом с комплексом находятся Покровский храм и Сергиевская церковь, а также строится самая высокая в России мечеть.