Как уфимским мужчинам стать брутальными мачо
В Уфе открылась мужская парикмахерская «Tony Montana»
Парикмахерских превращающих современного мужчину в брутальных мачо в нашем городе хоть «пруд пруди», но «Tony Montana» выходит за рамки привычного barbershopa набором предоставляемых услуг.
Стрижка и борода

Стандартный комплекс для всех мужских парикмахерских. Вот только делают везде по-разному. Мастер Максим, рассказавший нам о тонкостях профессии цирюльника, сделал упор на применении опасной бритвы. Оказывается, ни один современный прибор не может начисто убрать щетину, а те, кто не берут в руки классический инструмент, либо ленятся, либо не умеют с ним работать.
Маникюр
Раньше ухоженные руки были прерогативой исключительно женской, но с того времени много воды утекло. Сейчас аккуратность мужчины оценивают не только по натёртым до блеска штиблетам, но и по рукам. Особенно это касается тех, кто проводит деловые встречи в ежедневном режиме, и должен производить хорошее впечатление, ведь встречают по одёжке. Сегодня в Уфе мужской маникюр можно сделать в женских салонах красоты, но не все берутся, а если и берутся, то мужчина в женском салоне смотрится мягко говоря необычно. Другое дело если маникюр делают в мужском салоне, качественно и не дорого.

Тату-мастер
Закончить образ брутального мачо поможет татуировка. Но к её выбору надо подойти очень ответственно, ведь это, как говорится, на всю жизнь. Помочь выбрать изображение, которое будет хорошо гармонировать с уже сформированным образом, или создать новый, можно только при тесном контакте между тату-мастером и парикмахером, проще всего это сделать, когда они находятся в одном салоне.
Нечего стричь? Поможем!

В ближайшее время в парикмахерской заработает мужской косметолог, который сможет не только дать советы по уходу за кожей, но и восстановить шевелюру, если с годами она начала редеть.

«Tony Montana» отличается не только широким набором услуг, но и приятными ценами, и акциями. Например, «Стрижка и бритьё» обойдутся всего в 1250 рублей, а если вы придёте стричься с сыном, то стричься будете по акции «Отец + Сын» за 1300 рублей.
Узнать цены и записаться к парикмахеру или к любому другому специалисту можно через специальную форму на сайте Tony Montana.
Контакты
г. Уфа, ул. Революционная 57
Телефон: +7 (917) 80-800-10


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