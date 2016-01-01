Райский уголок большого города

Мало кто знает, но с помощью тайского массажа можно скорректировать свой вес. Существует специальная техника, когда мастер с помощью кремов на натуральной основе интенсивно прорабатывает все проблемные зоны, включая живот, бедра и ягодицы. Сеансы такого массажа направлены на восстановление микроциркуляции крови. В результате, уже через несколько сеансов вы сможете распрощаться с досадной жировой прослойкой, исчезнет целлюлит, а кожа станет более эластичной и упругой. Это отличная альтернатива для тех, кто мечтает о красивой фигуре, но при этом не хочет изматывать себя тяжелыми тренировками и диетами.