«Золотой пояс Урал Батыра»

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Шульган-Таш (Бурзянский район)

Капова пещера, она же Шульган-Таш, самый известный в Башкирии природным памятник. Название происходит от башкирских слов «шульган» («опустилась», «провалилась», «исчезла») и «таш» («камень»). Общая площадь пещеры — 22 531 га (225 кв. км). Связи ни в пещере, ни возле нее нет.

Какой же там воздух… Хочется дышать и дышать, он чистый, свежий, пьянящий. Перед входом в пещеру всем раздают фонари, внутри Каповой пещеры кромешная тьма. Но сначала туристов «приветствует» озеро, оно расположено слева от входа в пещеру. Из него вытекает речка Шульган. Озеро имеет диаметр около 3 м и глубину 35 м. Вода холодная и непригодна для питья из-за примесей, но ее используют для лечебных ванн. Не зря это озеро называют живым.



В самой пещере залы и галереи располагаются на 3-х «этажах». В самом низу есть наскальные рисунки, правда, это не оригиналы, а копии, но, по словам экскурсовода, ничем не отличающиеся от тех, что находятся в закрытых «комнатах».



