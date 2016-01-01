Республика Башкортостан, несомненно, красивый край, пожалуй, даже самые избалованные туристы не смогут с этим поспорить. Сотни красивейших мест на любой вкус и цвет. Посетить все за день, два или даже за месяц невозможно. Один из популярных маршрутов – это «Золотой пояс Урал Батыра».
1
Южно-Уральский заповедник (Белорецкий район - Челябинская область)
Заповедник занимает территорию общей площадью 252.8 тыс. га. Это самая большая охранная территория Башкортостана и всего Южного Урала. Расстояние от Уфы - 200 км. Если ехать туда самостоятельно или с экскурсией, то нужен минимум один день. Гиды советуют совершить восхождение на гору Малый Ямантау. Поднятие и спуск с вершины занимают 5 часов. На территории заповедника проживают медведи и лисы, норки и ондатры, а также прочие представители флоры и фауны.
2
Канатная дорога ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
Всех путешественников по «Золотому поясу Урал Батыра» ждет экстремальный подъем по канатной дороге. Её длина - 1 620 метров. С вершины открывается прекрасный вид не только на ближайшие санатории, но и на цепь из горных озер. Говорят, что в ясную погоду видно порядка 15 водоемов.
3
Село Темясово (Баймакский район)
Проникнуться историей можно в селе Темясово. Ранее этот населённый пункт считался столицей Малой Башкирии. Местные жители создали музей, где хранятся знания о том, какой была экс-столица и ее обитатели. Кстати, в Темясовском клубе есть выставка национальных костюмов, которые можно примерить. Здесь туристов учат древним обрядам и угостят вкуснейшим красным творогом и кумысом с пастилой. Такого лакомства нет даже в Уфе.
4
Сплав по реке Агидель (Белая)
До пещеры Шульган-Таш туристы плывут по реке. Есть, конечно, и другие способы доехать до древней пещеры. Но поскольку дорог за много лет так никто и не сделал, многие отдыхающие предпочитают именно сплав по Агидели. Особенно шикарен пейзаж утром. Горы окутаны туманом, а над Белой нависает дымка. Сплавляться можно на катамаранах в сопровождении опытного инструктора. По пути ждет небольшой порог, который с легкостью пройдет даже новичок.
5
Шульган-Таш (Бурзянский район)
Капова пещера, она же Шульган-Таш, самый известный в Башкирии природным памятник. Название происходит от башкирских слов «шульган» («опустилась», «провалилась», «исчезла») и «таш» («камень»). Общая площадь пещеры — 22 531 га (225 кв. км). Связи ни в пещере, ни возле нее нет. Какой же там воздух… Хочется дышать и дышать, он чистый, свежий, пьянящий. Перед входом в пещеру всем раздают фонари, внутри Каповой пещеры кромешная тьма. Но сначала туристов «приветствует» озеро, оно расположено слева от входа в пещеру. Из него вытекает речка Шульган. Озеро имеет диаметр около 3 м и глубину 35 м. Вода холодная и непригодна для питья из-за примесей, но ее используют для лечебных ванн. Не зря это озеро называют живым.
В самой пещере залы и галереи располагаются на 3-х «этажах». В самом низу есть наскальные рисунки, правда, это не оригиналы, а копии, но, по словам экскурсовода, ничем не отличающиеся от тех, что находятся в закрытых «комнатах».
6
Юмагузинское водохранилище (Кугарчинский район)
Юмагузинское водохранилище образовалось при строительстве Юмагузинской ГЭС в конце 1998 года, работы закончились лишь в 2007 году. Сама плотина 605 метров в длину, ее высота - 65 метров. Прогулка по водохранилищу сопровождается множеством достопримечательностей. С обеих сторон скалы, многие из них, кстати, имеют свои имена: Митрошкин камень, Азан-Таш, Сундук-Таш, Крейсер, Чертов Палец. Возле Митрошкиного камня открывается вид на замечательный водопад. Кстати, Юмагузинское водохранилище расположено на территории природного парка «Башкирия». Туристов на Юмагузинском водохранилище практически нет, но есть плавучие домики, которые сдают в аренду. Это, пожалуй, единственное место на водохранилище, где отдыхающие могут поселиться на несколько дней. Сотовой связи на Юмагузинском нет совсем.
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